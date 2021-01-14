59歲男子「阿龍」擁有百張面額百元偽造美鈔，以9萬多元賣給56歲男子「阿意」，「阿意」得知在柬埔寨經商的吳姓商人，需用美鈔，佯稱是舊鈔願以18萬元轉賣給吳詐財，吳事後發現是偽鈔而全數退還，豈料，「阿意」因他案遭警方查獲，連帶起獲偽鈔。台中地檢署依偽造有價證券罪將阿龍與阿意兩人起訴。

起訴書指出，「阿龍」向不明男子收受面額為百元的美鈔共百張，在2019年1月間得知「阿意」有意收購，向他收取台幣9萬7千元，並透過綽號「實仔」男子，將偽造美鈔交給「阿意」。

「阿意」獲知在柬埔寨經商的吳姓男子有使用美鈔需求，在2019年2月初向吳詐稱有一批舊美鈔可在柬埔寨使用，他願以新台幣18元兌換1美金的條件，提供他兌換。

吳姓商人在同年2月13日將18萬元匯進「阿意」指定帳戶，「阿意」則在同年3月初將偽造美鈔交給吳男。事後，吳男發現收到的美鈔竟是偽造，全部交還。「阿意」因他案遭通緝逮捕，警方在同年8月間搜索住處時，查扣面額百元的偽造美鈔91張、面額百元的偽造人民幣619張。

「阿龍」到案，辯稱不認識「阿意」，否認賣給他偽造美鈔，但是「阿意」對「阿龍」在住處從事地下匯兌工作指證歷歷，並熟知他詳細個人資料，經「阿龍」同意進行測謊時，在他否認交付偽鈔一事，呈現不實反應。

(中時 )