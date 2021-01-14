國台辦發言人朱鳳蓮13日稱，台胞在大陸施打疫苗免費，且廣西、廈門等地部分台胞已經接種疫苗，對此，陸委會副主委邱垂正14日回應，各國疫苗效力，目前還未有完整科學證據，提醒民眾，應多關注疫苗風險資訊，審慎評估施打疫苗必要性，若國人在大陸施打疫苗後有健康受損的情況，回到台灣會給予相關醫療照顧。

朱鳳蓮13日稱，台胞在大陸施打疫苗完全免費，且廣西、廈門等地部分台胞已經接種疫苗，對此，邱垂正回應，指揮中心多次說明，對於各國疫苗的效力，目前都沒有看到完整的科學證據，國際疫情仍然嚴峻，指揮中心及也特別實施秋冬專案等，加強邊境管理以及入境防疫措施，相信目前不應該是考慮「疫苗泡泡」或是「春節泡泡」的適當時機，等未來疫情趨緩時，會再研議相關事宜。

邱垂正說，疫苗從開發到接種都屬於一位專業事務，提醒在陸的台灣民眾，為了自身健康安全，應多關注接種疫苗的相關風險資訊，審慎評估再決定施打疫苗的安全性與必要性，而對於國人在大陸接種疫苗的相關情形，將會持續關注，並稱，若國人在接種大陸疫苗後，發生健康受損的情形，回到台灣會予以相關醫療照顧。

(中時 )