豬標章失公信力line截圖曝光 鄭照新：假把關真公關 18:012021/01/14 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭照新。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體接獲民眾檢具官員line對話截圖爆料，台灣豬標章亂象起因於農委會官員降低申請門檻，以達成農委會主委陳吉仲宣稱12萬個店家申請件數的目標。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書發文，批評降低標準求店家加入，東窗事發卻推給店家負責，這樣沒有擔當，先敷衍後塞責的農委會，根本就是整個萊豬進口「假把關真公關」的縮影。 鄭照新砲轟蘇內閣執政兩週年，就是一個字總結：騙！騙人民騙神明。 豬標章失公信力line截圖曝光 國民黨轟蔡政府好大喜功、裝虛作假 自家人打臉 高嘉瑜怒批：豬標章應貼陳吉仲頭上 (中時 ) #鄭照新 #店家 #line #把關 #公關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉金川怒批楊志良「豬頭」 前署長LINE群組開戰！對話曝光 13:112021/01/14 生活 貿協數位轉型最後拚圖！成立新創業務中心 13:232021/01/14 財經 反萊豬公投新法寶 藍營皮卡豬首亮相 12:192021/01/14 政治 反萊豬公投 羅智強一張照曝鐵人行程 一小時六千網讚爆 09:032021/01/14 政治 周玉蔻洩漏確診案例卻沒事 鄭麗文批：陳時中雙標又傲慢 13:402021/01/14 政治 西市仔後巷網美新打卡點 鞦韆塗鴉、樓梯天際線彷彿走入繪本世界 15:112021/01/14 生活 反萊豬公投宣傳車遭指違法 公路總局要罰 鄭照新批： 樣子難看 14:092021/01/14 政治 蘋果重大宣布不是庫克退休 1億美元新計畫曝光 09:292021/01/14 財經 群眾集資火熱 2020寫五紀錄 04:102021/01/14 產業．科技 農曆春節將屆 侯友宜關懷公托、長照中心 16:512021/01/14 生活 蘇貞昌秀兩周年政績 鄭照新：厲害 做得比總統還大 15:152021/01/14 政治 政治熱門新聞 美駐聯大使訪台飛機盤旋4小時？專家爆3大不尋常 - 政治 真的怕了 黃捷拚用春聯搶救罷免 網友直呼扯爆 - 政治 【臨時喊卡】美駐聯大使突不來台內情不單純？謝龍介吐原因 - 政治 【拜別川規】拜登和國務院聯手抵制川普 前大使爆：蔡政府被打兩耳光 - 政治 拜登上任若使出一招 沈富雄：共和黨將無翻身之日 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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