媒體接獲民眾檢具官員line對話截圖爆料，台灣豬標章亂象起因於農委會官員降低申請門檻，以達成農委會主委陳吉仲宣稱12萬個店家申請件數的目標。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書發文，批評降低標準求店家加入，東窗事發卻推給店家負責，這樣沒有擔當，先敷衍後塞責的農委會，根本就是整個萊豬進口「假把關真公關」的縮影。

鄭照新砲轟蘇內閣執政兩週年，就是一個字總結：騙！騙人民騙神明。

(中時 )