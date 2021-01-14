孩子們在討論，到底登山背包中要帶哨子重要還是要帶巧克力重要。（教育局提供）

家長參與公開授課，認真觀察記錄孩子們學習狀態。（教育局提供）

新北市永平國小於今（14日）晨間活動時間辦理家長參與公開課，由校長唐永安擔任公開授課教師，邀請家長會長江國禎、輔導會長陳楓裕及家長會常委6位與10多位教師、校長一起入班觀課，落實108課綱所揭示家長參與公開課，學校主動與家長正向的溝通互動，建立親師生共學的學校文化，現場家長們觀課專注、討論熱絡，給予校長授課極高的回饋。

今日校長公開課主題為「登山背包的秘密」，以臺灣地區近期常見之登山客迷路新聞做為課程情境，引導學生透過新聞報導文本思考發生原因，再分組討論登山隨身避難包內容物的選擇，最後再導入「求生待援333原則」的概念，透過利用黑色垃圾袋進行保暖的體驗，鞏固學生已建構的概念，並於課後鼓勵親子利用假日進行郊山休閒活動，讓學生能將所學與所用相結合。

今日課程引導學生進行具有風險的活動應該做好妥善的準備，正符合綜合活動領綱中「危機辨識與處理」主題軸，發展合宜的處理策略，預防及化解危機，以保護自己與他人降低災害的損失。陳楓裕會長說：「這堂課因應防疫期間登山熱潮導致山難頻傳的事件，給學生在生活中最實用的觀念與策略。」江國禎會長補充道：「學校特別於上周安排入班觀課家長進行課程內容以及觀議課倫理的說明，讓我們在入班觀課時能以學生學習為觀察重點。從防災的理念『懂災害、會判斷』來看這堂課學習」。

永平國小甫於去(109)年12月辦理市級公開授課，共有9位教師進行各領域公開課堂，吸引近250教師蒞校共學，對於永平國小的教師專業發展具重大意義，唐永安校長為鼓勵校內教師持續利用共備、公開觀、議課進行專業精進，特別於學期末辦理此場公開課，邀請家長會夥伴一同參與，以落實備觀議的內涵。

唐永安校長指出，除透過研習提升教師對新課綱的認知，更重要的是課堂實踐，並透過同儕討論，在課程設計及實施後能瞭解學生的迷思並加以改進；家長的參與更是本次公開課的重點，希望能透過這次公開課強化家長會對課程專業的支持，同時將課程成效延伸到家庭，落實108課綱中適應現在生活及面對未來挑戰的核心素養。

新北市教育局表示，本市為落實108課綱精神，積極推動校長及教師公開課，108學年度起已推動全市全面公開授課，鼓勵教師透過共備精進課堂的設計與實施，邁向素養導向的高品質課堂，建構更有效的學習成效。

(中時 )