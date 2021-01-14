中央流行疫情指揮中心規範從15日起，實施入境居檢新制，國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準。桃園機場入境旅客這兩日的預報入境人數，較元月份單日最高人數增加約一千人，有些旅外國人與台商，因應居檢隔離規定，都決定提早返鄉準備過年，這樣才能再檢疫期滿後，與家人團圓。（資料照片／陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心規範從15日起，實施入境居檢新制，國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準。桃園機場入境旅客這兩日的預報入境人數，較元月份單日最高人數增加約一千人，有些旅外國人與台商，因應居檢隔離規定，都決定提早返鄉準備過年，這樣才能再檢疫期滿後，與家人團圓。（資料照片／陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心規範從15日起，實施入境居檢新制，國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準。桃園機場入境旅客這兩日的預報入境人數，較元月份單日最高人數增加約一千人，有些旅外國人與台商，因應居檢隔離規定，都決定提早返鄉準備過年，這樣才能再檢疫期滿後，與家人團圓。（資料照片／陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心規範從15日起，實施入境居檢新制，國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準。桃園機場入境旅客這兩日的預報入境人數，較元月份單日最高人數增加約一千人，有些旅外國人與台商，因應居檢隔離規定，都決定提早返鄉準備過年，這樣才能再檢疫期滿後，與家人團圓。

根據桃園國際機場航班運量統計，13日入境人數為4238人，而14日的入境人數預報量，則為4695人次，人數較前一日增加約一成左右。今年1月起，每日入境人數除了元旦當日僅795人外，其餘皆在1300至1800人次上下，但10日及12日的人數皆達到3000人次，13日則到達4238人。

資深航空公司機場經理表示，受到新冠肺炎疫情影響，國際航線航班不一定每天飛航，入境旅客人數差距大，跟當天載客航班數量有密切關聯，再加上15日起實施的國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準，部分能夠先搭機返鄉的國人，有可能趕在15日前回國在自家檢疫，避免到防疫旅館或集中檢疫所，也能在檢疫期滿後，在農曆春節期間，與家人團聚。

(中時 )