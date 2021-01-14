國內出現首例醫師院內感染，北部醫師（案838）疑遭重症病患傳染新冠病毒，不過前衛生署長楊志良卻在節目上批評確診醫未遵守SOP，認為他應該被開除，引起醫護界研究反彈，甚至被醫師工會要求公開道歉。對此，名嘴李正皓列出楊志良和紐籍醫師的4共通點，直指他就是台灣的全民公敵。

在傳出醫師院內感染後，楊志良當天就上電視節目《新聞面對面》中檢討確診醫師，認為醫師照顧完確診病患後未落實防疫SOP，應受院方處罰，「假如我是院長，我第一件事情就是把他fire掉。」不過這說法卻惹怒醫界，不少醫師砲轟楊志良不懂第一線醫護辛苦，反而要染疫醫師究責，嚴重打擊前線信心，應出面道歉。

不過，楊志良受訪時回應，表示先前染疫的紐籍機師（案765）都因未落實防疫趴趴走而被長榮開除，若案838被患者傳染，又未主動申報自主隔離，那該醫師同樣犯了非常嚴重的錯誤，這樣就應該開除。試問何者嚴重程度較高？強調不要一昧的感情用事。

對此，名嘴李正皓今（14日）臉書發文，直指楊志良反而和紐籍醫師有4項共通點，分別是：「倚老賣老、資歷大於實力」、「錯了還死不認錯」、「活在自己的世界，只有自己是對的，別人都不對」、「台灣的全民公敵」。

李正皓表示，倆人根本是同一個模子印出來的，楊志良就是政治圈的紐西蘭籍機師。

(中時新聞網)