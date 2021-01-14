國定古蹟彰化聖王廟修復工程14日開工，將投入1300萬元，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰化聖王廟修復工程14日開工，門神的彩繪斑駁，意外發現共有3層，當是不同年代，一層層疊繪而上，如時代年輪，專家和地方對修復的方式有不一樣看法，將另外再單獨進行，不納入這次整體修復之列。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰化聖王廟修復工程14日開工，將投入1300萬元，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工，至於6扇門神的彩繪，學者專家、地方人士仍有不同看法，彰化市公所決定將這部分的彩繪脫離整體修復工程、單獨進行，為防止持續裂損，先行加固保護。

彰化市公所管理的聖王廟位在中華路，又稱威惠宮，建於1761年縣城西門附近，主祀開漳聖王陳元光；為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻，登錄國定古蹟。

副縣長洪榮章表示，「國定古蹟聖王廟修復工程」的修復，延續縣府文化政策，著重深化文化傳承與創新，強化文化資產保存與活化再利用，並輔導市公所推動其成為文化資產修復的重要據點。

彰化市長林世賢表示，加強寺廟古蹟管理修繕工作，陸續提報聖王廟、元清觀、西門福德祠、南瑤宮修復工程計畫，聖王廟、元清觀修復案，均由文化部補助70％、縣府補助7.5％、市公所自籌22.5％。

此外，南瑤宮修復工程規劃設計也已通過縣府審查，總工程經費近9000萬元，市公所向中央爭取補助；至於南瑤宮正殿屋頂龍鳳剪粘被颱雨豪雨沖毀，已委請傳統匠師施工修復中，預定農曆過年前完工。

聖王廟、元清觀修復工程都如期於去年底招標發包，元清觀則因春節假期香客較多，且逢「天師祭天」玉皇大帝壽誕系列活動舉辦，工程延至3月展開。

這次修復前調查，意外發現斑駁、脫落的彩繪，共3層彩繪，當是隨著年代抹著石灰，一層層疊繪而上，如時代年輪，林世賢希望部分保存這些殘痕，建議彩繪不納入這次修復工程，只是先行加固，另外單獨進行。

(中時 )