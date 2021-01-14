買不起房比住凶宅可怕，2018年3月，新北市新莊區，發生一起駭人的嫂嫂殺死小姑命案，嫂嫂用水泥把小姑封屍在臥房裡，水泥塚的驚悚畫面，至今仍讓殯葬業者印象深刻，事後這間凶宅以幾乎五折價格出售，買家也似乎住得相當安穩，連鄰居都說「買到賺到」。

當時命案發生後，因為手法兇殘震驚社會，不過，大約9個月後，就有買家願意買下這間凶宅，據悉，買家也是該棟住戶，且居住至今，附近鄰居沒聽聞傳出靈異事件，反而街坊間談論的是「買家真的賺」。

因為當時這間新莊的社區房子，總坪數41.03坪，其中含車位13.14坪，售價約1千萬，而買家以550萬買下凶宅，價格幾乎砍對半，對現在買房相對困難的台灣來說，可以用低價買到社區房還附車位，真的相當划算。

這起驚悚命案，當初著手辦理的殯葬業者，曾在網路上透露不尋常現象，那天凌晨大約2點，經檢察官批准，業者準備開挖水泥塚，沒想到一進到房間就開始乾嘔、身體不舒服，業者表示當時進到房間完全沒有屍臭味，不知道為何會乾嘔，接著他開始敲水泥塚，無論怎麼敲都毫髮無傷，後來決定等到隔天早上再處理。

隔天同事說，夢到一名長髮的女性來拜託「請救祂出來」！加上昨天怎麼敲都沒動靜，警方決定拿香祭拜，口中念著「xxx小姐，我們是來幫助您的，如果你在這裡，請你保祐我們順利開挖」，結果警方才講完話，現場就聞到很濃屍臭味，這時同事拿著榔頭在前晚敲擊的地方敲了一下，水泥便應聲裂一大片，水泥塚敲開後，裡面是一具被棉被包裹著的長髮女性遺體，竟然與同事昨天夢裡出現的長髮女子一樣。

(中時新聞網)