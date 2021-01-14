周杰倫（周董）與昆凌結婚6年，14日為監製的賽車電影《叱咤風雲》難得同台造勢，夫妻倆都穿著帥氣的黑色皮衣外套現身首映會。不過2人或許擔心模糊焦點，因此只有零星互動，也沒有肩並肩站在一起的同框機會。身為監製的周杰倫，拍《叱咤風雲》找來老婆搭檔合作，問起昆凌的表現，他大讚哭戲部分最有感動，「有層次又哭很久，我覺得很棒。另外還有比較兇狠的場面也不錯，比較少看到她那個樣子，在片中呈現女強人的一面，很酷！」

昆凌在片中是首席女賽車手，萬綠叢中一點紅，開車技巧沒有讓周董從旁指導，而是靠賽車手出身的導演陳奕先，不過拍片時玩車上癮的昆凌坦言：「載家人的時候會開比較慢，在賽道就會踩到底，比較沒包袱。」她透露一對兒女都會坐她開的車，比起藍寶堅尼，她比較習慣特斯拉的手感，「他們還會問『媽媽會開車喔？』我就說『當然會啊』」，她說自己開車上路遇到三寶時，會採取加速超車對方，「但按喇叭我不敢，我怕被打！」

周杰倫與昆凌難得同台亮相。(陳俊吉攝)

周杰倫日前賞車與孩子合影造成不小話題，問起他是否有購入新車打算，他笑言：「買車的慾望一直都會有，不過要保持年輕的心態，才會有努力的動力，不過片子有看到改裝超跑也是一種學習。」愛車的他，曾收過老婆昆凌送上千萬藍寶堅尼當作生日禮，問起昆凌這次將準備什麼來迎接18日老公生日，她則說：「他說今年不用送，所以應該就不用送吧！」有沒有可能再買新車？她則說：「他現在那台開得好好的，不能讓他太快換，會喜新厭舊」。

昆凌一身皮衣勁裝現身。(陳俊吉攝)

該片重回台中麗寶國際賽車場，除了由昆凌擔綱女主角外，其他主演曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒和製片人劉畊宏、彭小刀等人也全體集合。現場號召百台超跑，周杰倫乘著電影中RWB超跑華麗現身，玖壹壹的春風也出席支持，場面浩大。導演陳奕先透露，電影動員近40位車手來支援拍攝，「據我知道，台灣幾乎所有車手都來這部片幫忙，很多事我一起比賽的朋友，很多是後輩前來幫忙」。

不僅如此，首映當天他也在短時間號召多位車手來到記者會現場以車排字，共有330台車排出片名「叱咤風雲」，場面浩大，「這部片最大族群就是愛車的人，我覺得絕不能讓他們失望」，周董也說：「北中南這些朋友集結起來，就是一種人情味啊！」談到演藝圈的車王，除了郭富城以外，收集最多車的莫過於林志穎，周董說：「我自己坐過他們的車，速度都很快！我也希望2位車王可以來看電影！」而劉畊宏也透露電影包場不少，蕭敬騰、林俊傑等星友都會以行動支持。

周杰倫繼2016年的《一萬公里的約定》後，再度監製電影。該片斥資3億元製作，談到票房期待，周杰倫發願希望3天可破千萬，他笑道：「如果沒有的話，就再接再厲，通常有些朋友會許些承諾，像脫衣服什麼的，但我們沒那麼傻啦！」不過導演受訪時，為了振奮氣勢，則答應破千票房時，會派一位演員出來穿泳衣開超跑，讓周董嚇一跳笑回「他這樣說喔！」

他在活動上也透露該片埋了彩蛋哏，要向2005年演出的《頭文字D》致敬，「《頭文字D》本來有續集，也找了陳奕先討論，後來不了了之。不過我們現在推出《叱咤風雲》也是賽車電影，算是有個連結」。周杰倫從歌壇跨至影壇，接演《青蜂俠》、《出神入化2》等好萊塢大片，本來已計畫至好萊塢與馮狄索合演的《限制級戰警4》，他曝進度因疫情關係停擺，希望2021年可以揮別疫情陰霾，透過《叱咤風雲》的正能量撥雲見日。該片16日全台上映。

(中時 )