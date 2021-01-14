暫時不西進。三商美邦人壽14日公告，董事會決議將裁撤大陸北京辦事處，結束長達五年多的「排隊」，三商壽表示有二大原因，一是大陸已在2019年9月取消532條款，第二是先專心經營台灣市場，暫時不考慮去大陸發展，北京辦事處已無太大效益，將向大陸銀保監會申請裁撤。

先前大陸要求外商保險公司必須總資產達50億美元、公司成立滿30年、及要在大陸設辦事處滿二年，即所謂符合532條款，才能在大陸申設分支機構，國內大型壽險公司，如國泰人壽、新光人壽、台灣人壽當初都在大陸長期設有辦事處，後來才獲准成立合資壽險公司。

三商美邦人壽財務長陳宏昇表示，三商壽其實成立尚未滿30年，當初設立大陸辦事處是「先排隊卡位」的概念，但大陸已在2019年9月取消532條款，即未必需要再設辦事處，再加上三商壽短期內亦無意去大陸投資設點，設北京辦事處效益並不大，所以決定先裁撤，專心經營台灣市場。

陳宏昇亦表示，近年大陸外商壽險公司極少獲准新設，大部分都是參股投資，三商壽短期內也沒有打算尋覓大陸參股對象。

三商壽北京辦事處僅派一台籍幹部出任代表，其餘是當地雇員，要裁撤北京辦事處尚需大陸銀保監會同意，之後再向金管會報備即可。

(工商 )