國立竹山高中美術班學生，利用課餘創作義賣，籌措公益經費。（竹山高中提供／廖志晃南投傳真）

國立竹山高中美術班學生，發揮美術繪畫專長，利用校慶、美展及課外活動時間，籌畫卡片、徽章、鑰匙圈、人物速寫愛心義賣，所得3萬元全數捐贈給台中市世界聯合保護動物協會，為遭棄養的流浪動物盡心力。

此次義賣活動中，美術班2年級學生林于文，提供最多作品，因為能夠以自己的力量，幫助收容流浪的動物，就覺得很開心，也獲得父親的鼎力支持；而且，流浪動物在路上沒人照顧，不只動物生命受到威脅，用路人也可能因而發生車禍，所以適當的安置保護動物，也是保護大眾的安全。

美術班老師張巧靜說，美術班學生以最拿手的繪畫做出文創商品，再將獲得的收入捐給動物保護協會，也藉此宣揚不棄養寵物的理念，飼養者要做有愛心及責任感的主人。

美術班學生楊姵倢說，自己繪製的明信片賣出去，覺得很有成就感，從義賣中也讓她學到商品的設計，與藝術創作有差別，以及學習如何與人互動。

台中市世界聯合保護動物協會理事長高瑋怡表示，感謝竹山高中美術班師生的愛心，不只是義賣所得實質的捐助，賦予協會往前邁進的勇氣，更令人感動的是保護流浪動物義賣，引起許多人共鳴，真的是生命教育在校園實踐的最佳示範。

(中時 )