醬汁可以說是法式料理的靈魂，在家裡自己做法式料理時，如何做出美味的醬汁是關鍵。澳洲三帽主廚李信男Nobu表示，法式料理中，奶油醬非常重要，美味的關鍵就是一定要用優質的法國奶油當基底，才會對味。

李信男擅長以簡約的料理手法，傳達食材原味，他的料理很少使用超過四個元素。李信男在法國奶油媒體見面會上端出「金線魚昆布柳橙」，用上等金線魚去骨肉片，撒上磨碎的義式粗粒玉米粉。李信男強調，在奶油醬中加入昆布，味道會更鮮美，而且他使用海藻綠的奶油醬搭配魚排，就成為一道具有台灣風味的法國料理。

澳洲三帽主廚李信男在法國奶油媒體見面會上，端出具有台灣意象的「金線魚昆布柳橙」。(圖/法國食品協會)

此外，李信男說，魚頭跟魚骨也是精髓，把這兩樣烤至焦黃，放入昆布煮沸，再加入白醬油跟法國奶油，煮成海藻的顏色，等醬汁濃稠就是很棒的法國醬汁。一般民眾如果要在家自己製作法國料理，醬汁很重要，能替食物的美味加分，好的法國奶油才能調出好的醬汁。

李信男過去在新加坡及紐西蘭求學，受訓於東京、巴黎侯布雄等知名餐廳，接著又回到澳洲，陸續任職於墨爾本的 Vue de Monde 以及雪梨的 Marque，並且擔任曾獲《Cuisine Good Food Guide》三帽最高榮譽的奧克蘭餐廳 Clooney 餐廳主廚。

澳洲三帽主廚李信男。(圖/法國食品協會)

(中時新聞網)