香港男星陳小春和女演員應采兒在2010年結婚，婚後陸續生下兩名兒子，2017年時陳小春帶著當時才4歲的大兒子Jasper（陳胤捷）參加真人秀節目《爸爸去哪兒5》，不僅讓觀眾看到有別於「古惑仔」形象的他，萌兒暖心又體貼的個性更圈粉無數；近日應采兒抖音曝光7歲的Jasper跳舞畫面，網友全被他暴風抽高的外型震驚，也紛紛讚嘆「越來越像爸爸」。

陳小春和應采兒是演藝圈裡著名的甜蜜夫妻檔，兩人在2010年情人節特地到美國拉斯維加斯小白教堂註冊結婚，2013年生下大兒子Jasper，2020年又生下小兒子；兩人在教育小孩方面都很注重品格，從陳小春帶Jasper拍攝《爸爸去哪兒》第五季時，就能夠看得出來，Jasper一臉萌樣，但年僅4歲就很懂事且會幫忙爸爸，還會一起照顧其他小朋友。

近日應采兒抖音曝光7歲的Jasper跳舞畫面，網友全被他暴風抽高的外型震驚，也紛紛讚嘆「越來越像爸爸」。(圖/ 摘自應采兒抖音)

在大多數觀眾印象中，Jasper就是一個可愛的小男孩，近日應采兒在抖音上分享一段影片，畫面中是7歲的Jasper跳著嘻哈風的舞蹈，從一些角度都能看見爸爸陳小春的身影，令眾人最吃驚的是，影片裡的Jasper明顯長高許多，身材也比先前瘦了一點，已經不像當初的萌孩，反而帶有一點帥氣的氛圍。

不少粉絲看到都很驚喜，紛紛表示「Jasper變帥哥了」、「小暖男要換另一種Style了嗎？」、「感覺越來越像小春哥了」、「基因太強大了吧」、「Jasper以後上學一定很多小妹妹喜歡」。

(中時新聞網)