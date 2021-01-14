聲援香港反送中運動、在台開設「保護傘」餐廳的港籍律師黃國桐，今（14日）早6時左右，在其個人社交網頁發文稱，香港警務處國家安全處人員，至其住所，將他帶走。據港媒報導，黃國桐是因涉嫌協助12名港人偷渡越境被捕。對此，陸委會副主委邱垂正表示，近期香港民調顯示，有高達72％的港人對於過去一年香港的發展感到不滿，盼港府以包容、理性的態度面對人民訴求，不再打壓異議人士。

邱垂正表示，國際社會與台灣都密切關注此事件，並稱，大陸既然在香港實施一國兩制，就該貫徹香港高度自治的承諾，並保障港人擁有自由、民主、人權法治的相關權利。

此外，邱垂正提到，近期一項香港民調顯示，有高達72％的港人對於過去一年香港的發展感到不滿、60％的民眾認為過去一年生活不快樂，邱垂正呼籲，港府要以包容、理性的態度面對人民的訴求，不再打壓異議人士，才是維繫香港繁榮穩定的根本之道。

(中時 )