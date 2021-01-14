台東縣長濱國小家長認為，教育處將校長嚴政雍解職未徵詢家長會意見，讓家長會形同虛設，半個月來已有350名家長連署，盼校長能留任。（蔡旻妤攝）

台東縣長濱國小家長認為，教育處將校長解職未徵詢家長會意見，讓家長會形同虛設。（蔡旻妤攝）

台東縣長濱國小多名家長表示，從前校園荒煙漫草，學校雜草比人高，連最基本的操場跑道都無法讓學生安心運動，現在操場、生態池環境大幅改善，讓居民也喜歡親近校園。（蔡旻妤攝）

台東縣長濱國小校長嚴政雍遭解職，起因是1名離職代理教師在網路上公開嚴與他的對話紀錄，揭露嚴下指導棋，要他向媒體爆料有關政治力介入校園的議題。（翻攝自該教師臉書頁面）

台東縣政府教育處在去年12月召開遴選委員會，將長濱國小校長嚴政雍以不適任為由解職，在場得到超過3分之2委員同意通過。消息一出，立刻引發當地家長不滿，號召350名家長連署將其留任。但教育處長林政宏表示，嚴明顯逾矩才遭解職，不過他仍可提起申訴。

「沒有比他更認真的校長」、「是什麼重大過失得將校長解職？」長濱國小多位家長表示，從前校園荒煙漫草，連最基本的操場跑道、球場都「雜草比人高」，無法讓學生安心運動；自嚴上任後，除了向教育處申請經費休戰，也積極向外界募款建設校園，成立社團及棒球隊，並主動關心學生的生活狀況。據了解，該校學生不超過100名，嚴已獲得前後任家長會、及當地350位家長支持留任。

然而，該校離職的張姓代理教師，卻公開與嚴政雍的對話內容，揭露嚴慫恿他向媒體爆料、並下指導棋。而林政宏則分別請來張師和嚴確認其真偽，嚴強調「私人對話、無關公務」，並否認其真實性。

隨後，張師又提更多隱私證據，林政宏遂依行政程序，召開遴選委員會，以不具名投票方式，將嚴解職；林表示，他承認嚴確實有所做為，但身為教育人員，又是權力者，包括他自己都應嚴格自律並以身作則，強調品格教育對剛學習起步的國小生相當重要。

該校教師則對校長遭解聘一事感到難以接受，認為嚴常主動給予同仁正面指導。然而知情人士卻透露是民意代表施壓，政治力介入校園，教育處懲處過於苛刻，打擊台東教育工作士氣，並說教育處應提出重大失職證據，否則該給予嚴修正機會。

其中，被指名的民意代表則澄清，表示從未與嚴政雍有過嫌隙，也未干涉該校校務，更沒有發生過正面衝突。

中華民國中小學校長協會理事長張信務表示，政治力干涉校園，絕對零容忍。張認為培養教師升任校長並不容易，應主動釐清問題給予輔導，將校長解職一事，更應審慎處理，並提供改過自新機會，除非該名校長因違法或有重大道德瑕疵，輔導無效。

林政宏說，校長本為「行政職」，其解職後，可回任原鄉鎮做教師，且若其改過自新，未來仍有機會遴選回聘為校長。

(中時 )