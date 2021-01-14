桃園某醫院近日出現2起本土確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，卻多次拒絕公布確診醫院，引起民眾恐慌，但有親綠媒體人提前將疫情資訊曝光，卻不見陳時中喊開罰，並解釋不公布醫院原因是是希望「不要貼標籤」。有入口網站就發起網路投票民調，結果發現大多數民眾並不認同陳時中作法，認為應公布資訊有助防疫。更有網友痛批陳時中是在「鬼扯」。

2例確診消息在網路傳得沸沸揚揚後，指揮中心不得不對外說明。但陳時中仍堅持不肯透露區域，只肯說是「北部某醫院」。但其實親綠媒體和名嘴早已揭露「桃園」兩字，隨後桃園市長鄭文燦也公開表示桃園出現2例，並宣布一系列相關措施，直接證實所謂的「北部某醫院」就位在桃園，但陳時中堅持不說。也讓網友極度不滿，大酸三國故事裡的「桃園三結義」應該改為「北部三結義」。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

入口網站《Yahoo奇摩》14日就對此發起網路投票民調，以「不公布染疫醫院爆爭議，陳時中稱是為了不要貼標籤，呼籲民眾要有「普遍性」防疫的概念，以免該家屬與小孩受異樣眼光，你認同嗎？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為1月14日至17日，截至14日晚間5時40分為止，共有近4百名網友投票，投「不認同，公布資訊有助防疫」的人有308票，比例佔79.6 %，投「沒影響」的票數為81票，比例佔21.4%。

「認同」網友認為，「大家基於同理心立場應認同」、「不應被貼標籤」。「不認同」網友則認為，「陳時中鬼扯，公布後大家才會更謹慎小心」、「防疫視同作戰，政府不通知百姓，讓百姓繼續前往，讓不知情的人增加染疫機會，腦袋偏離百姓太多了」。

(中時新聞網)