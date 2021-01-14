去年遭逢新冠疫情衝擊，台灣港務公司的客、貨核心業務營運量衰退。據統計，去年全台7個港口總貨櫃裝卸量下滑4.61％，僅1459多萬TEU，僅台中港、基隆港、台北港逆勢成長。港公司表示，台中港的貨櫃裝卸量高達182萬TEU，較前年同期增加1.51％，刷新台中港新高紀錄。港公司除提供紓困外，同時強化本業扎根打底，有信心在後疫情時代營運大躍進。

台灣港務公司台中港分公司分析，主要受疫情影響，近洋航業持續暢旺，去年度貨櫃裝卸量計182萬968.25TEU（20呎標準貨櫃單位），較前年度增加2萬7002.75TEU，約1.51％，其中，長榮儲運公司61萬6324.75TEU，較上年度增加4萬7156.5TEU；萬海航運公司53萬4422TEU，較上年度增加8142.25TEU，中國貨櫃運輸公司63萬8287.5TEU，較上年度減少2萬3634TEU。貨櫃數創下台中港有史以來新高紀錄。

至於貨物裝卸量方面，台中港分公司表示，去年總計1億2850萬2976噸，較前年度增加257萬5530噸，約2.05％，其中散雜貨4620萬146噸，較前年度略減，但貨櫃量增加，管道貨物也增加。

台灣港務公司董事長李賢義表示，以客運為例，高雄港旅運大樓工程將於2021年進入收尾，可望於2022年順利營運，未來可供22萬噸級大型郵輪到靠；貨運業務，旗艦計畫高雄港第七貨櫃中心繼與長榮簽訂換租契約後，正積極趕工七櫃興建工程，可如期明年起分段交付長榮，去年與萬海航運簽署換租至五櫃中心協議，未來將與長榮海運共造七櫃成為全台最先進的自動化標竿碼頭外，兩大國輪依序遷移後，將一舉大幅提升高港整體貨櫃量。

(中時 )