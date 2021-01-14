從檢察官轉任律師，懷抱著30年建築夢的鄭智文，今年即將取得土木工程碩士學歷，一步步朝蓋出理想建案的夢想前進。（謝瓊雲攝）

前彰化地檢署檢察官鄭智文，偵破許多食安、環保與公共工程弊案，3年前轉任律師，為了圓建築夢，執業不忘進修精進，今年將取得土木工程碩士學位，盼3年內能找到志同道合的團隊，推出最堅固安全的夢想建案。

食安英雄的斜槓人生！47歲的鄭智文，高中畢業就在民生市場賣雞鴨鵝，學生時期，寒、暑假都會到工地當板模工、綁鐵條賺取學費，也從那時起有了蓋房子的夢想。

鄭智文表示，原本開口想跟父親借錢，想學習水電工專長後投入建築營造業，卻被父親潑了一頭冷水「我沒錢借你，你頭腦好，不如好好讀書」，讓他決定咬牙苦讀，26歲先考上書記官，33歲再考過司法特考，成為全國唯一高中學歷、苦學自修的檢察官。

憑藉過往生活經歷，鄭智文偵破許多民生大案，而在辦混凝土摻雜爐碴的公共工程弊案過程中，再度喚起少時夢想；轉任律師後去年結束旋轉門條款限制，這期間忙著接案的他，還同時回到學校進修，成為暨南大學土木工程研究所的一般生，日前已順利通過論文口試，學歷大躍進。

鄭智文說，很多建商投資建案，卻對建築專業不了解，消費者又只注重外觀、建材與裝潢；然而看不見的建築結構，卻是攸關居住者生命安全最重要的關鍵。

前年他在員林購地興建自宅，自己找工班、帶頭綁鐵條，親力親為，對於結構工法一絲不苟以高標準要求，當作實驗、也藉此練功培養團隊默契。盼未來能找到志同道合的建商團隊開發建案，蓋出他心中的理想房屋，他笑說已有法官、檢察官和醫師都在等著下訂。

(中時 )