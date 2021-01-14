新興金融科技興起，帶動金融監理科技相關商機也一併湧現，資訊服務廠商普鴻（6590）旗下轉投資捷智商訊（6816）將於本（1）月18日登陸興櫃，預計今年底向主管機關送件轉上櫃。捷智商訊2019年搭上純網銀資訊建置列車，拿下將來銀行、樂天、LINE BANK三家純網銀法規報表專案，去年開始貢獻營收，部分營收將遞延到今年認列。另外，去年第四季也簽下3個法規報表新專案，法人預期，今年捷智商訊營收、獲利將有望達雙位數成長，挑戰歷年新高。

捷智商訊成立於2000年，實收資本額1.2億元，核心業務為AML洗錢防治系統、智慧法規報表平台、法遵管理平台、API法報自動嵾報等，近年更將觸角伸至純網銀領域。客戶數約50家，皆是大型銀行、壽險、證券業等。

普鴻資訊在2017年取得捷智商訊63％股權，2018年開始啟動轉型。捷智商訊董事長兼執行長林群國表示，轉型主要聚焦兩項，一是將過去專案服務產品化，另外則是提升授權等訂閱制的比重，目前訂閱制占比大概兩成，預期今年該比例將再提升，獲利表現也因此還有向上空間。

捷智商訊2020年上半年毛利率52.05％，較2019年上半年的19.53％大幅跳增，主要是因為新專案收入認列方式調整影響，在權利金收入比重提升之下，帶動毛利率大幅度提升。2020年上半年稅後純益1,200萬元，相較2019年同期成長2.74倍，稅後EPS為1.7元。

林群國表示，當FinTech的創新越來越多，企業開始以新科技來競爭，因應此一趨勢，監督管理的新技術RegTech（監理科技）也必須並存，如此一來金融企業組織才能以更智能的方式，例如智慧分析、機器學習等科技協助因應，並以更有效率的方式降低法遵作業本。

捷智商訊去年一舉拿下3家純網銀法規報表系統，營收已認列約70％～80％，其餘部分將遞延到今年上半年認列。此外，去年第四季再簽下3個新的法規報表專案，也將推動今年營收、獲利表現。

(工商 )