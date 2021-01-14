PLATTS報導，伴隨油價及石化上游原料彈升，遠東區五大泛用樹脂現貨行情止跌走堅。受惠油價、供需趨緊，乙烯大漲70美元，每噸價格站上1,065美元，支撐PVC、LLDPE、HDPE報價持平走堅；先前因漲多連番拉回的ABS、PS也在原料SM隨乙烯攀揚跟進彈升76美元，連袂止跌回穩，力守1,940、1,150美元高檔價位。

惟LDPE、PP各因需求趨緩、原料丙烯下滑5美元，報價下滑20、15美元。

分析師認為，油價、乙烯報價穩步墊高，台塑化（6505）收益持穩提振；PVC、ABS、PS利差相對穩健勝出，台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）列推薦追蹤標的。

廠商表示，疫苗研發接連傳出捷報，市場認為經濟可望有所復甦，但因大規模製造及接種疫苗均需時間，且近期疫情再度重燃，甚至部分國家採取封鎖措施，可能拖累第1季景氣熱度。

不過，第1季亞洲有11座輕油裂解廠歲修或異常停車，合計年產806萬噸，影響乙烯供應減少42萬噸，加上沙烏地阿拉伯宣布自願在2～3月每日額外再減產100萬桶，近期國際原油創近11個月新高，有利支撐石化行情。

此外，2021年PP進口規模預計回落，惟新增投產裝置依舊偏多，若全球疫情得到有效控制，海內外下游補庫需求形成共振，有利PP需求將保持強勁。尤其，終端消費持續復甦，新型消費模式網絡購物、外賣送餐增加下游需求的多元化，PP的使用規模仍將提升。

2020年PVC走出探底回升格局。目前數據顯示，2021年共221萬噸的PVC新增產能投產，而大陸PVC下游需求也有望得到恢復，呈現供需兩旺格局。

(工商 )