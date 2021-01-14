台東池上、關山地區也因灌溉水入水量比往年少了4成，農田水利署台東管理處啟動輪灌機制，分成2區輪灌，並鼓勵水圳末段的農民可辦理休耕；農民擔心缺水狀況如果持續下去，即便插了秧也會影響收成品質。（蔡旻妤攝）

台東池上、關山地區也因灌溉水入水量比往年少了4成，農田水利署台東管理處啟動輪灌機制，分成2區輪灌，並鼓勵水圳末段的農民可辦理休耕。本該綠油油的稻田，無水可用只好休耕。（蔡旻妤攝）

西部主要水稻產區陸續休耕，台東池上、關山地區也因灌溉水入水量比往年少了4成，農田水利署台東管理處啟動輪灌機制，分成2區輪灌，並鼓勵水圳末段的農民可辦理休耕。

台東縱谷地區1期春耕稻作已陸續開始灌水、翻土，但去年無颱風直接侵襲，降雨量又不足，河流水位持續下降，池上、關山地區水圳入水量僅剩往年同期的6成左右，農水署台東管理處因此宣布池上圳、關山圳及卑南上圳，實施分2區輪灌，並嚴格要求農民遵守輪灌時間表，讓農民都有水可插秧。

依照以往的經驗，台東普遍會在立春2月3日前後插秧，因此農水署台東管理處訂定的輪灌期程也盡量配合節氣。但池上農民魏震祥說「當然有影響！第1批到第2批，同區插秧時間就差了10來天，稻作品種不同生長期比較慢，收割得晚，下一期的稻作時間都會被壓縮」；也有農民擔心缺水狀況如果持續下去，即便插了秧也會影響收成品質。

農委會台東區農業改良場表示，水稻在插秧初期和開花期最需要水，插秧期農田淹水除稻子本身需求，一方面也是抑制雜草生長，如果水不足，將來農田不好管理。

由於台東沒有水庫，農田灌溉水都依賴卑南溪或地下水源，從去年開始無颱風，降雨量也減少，即便偶爾陰雨，但河流水位持續下降，讓農民憂心忡忡。農水署台東管理處強調，會因應氣候變化，持續檢討輪灌機制，但也呼籲灌溉水圳末段的農民可轉作旱作或申請休耕，避免面臨無水可灌溉的情形。

(中時 )