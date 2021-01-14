「教育決定國家未來！」中華學術文教基金會副董事長陳光憲表示，新加坡雙語政策是因為族群多，要讓國家有統一的溝通工具，才用英語當作官方語言；用華語文教學，是為了避免各族群衝突。台灣的雙語政策是為了甚麼？又做了哪些準備？

陳光憲教書52年，其中20年獻給從小學到博士班各類評鑑，33歲那年成為全國最年輕校長，又曾為台北市政府設計閩南語教學。他要求教育部和主辦單位學校辦理語文研習和語文競賽，從鄉鎮區所推到全國，花了很長時間培訓，安排師資，課程要分配，有的教師學語言學，有的學文化學，有的學習各種語言溝通技巧，所以要有課表。整整3年，他常常上午跑一個小學，下午跑一個小學，非常辛苦，做了很多準備才敢開課，因此深知「教學教得好，準備不可少」。請問國家語言納入12 年國教，教育部和文化部有做這些準備和分析嗎？如果沒有就想貿然實施，可能造成嚴重的傷害。

陳光憲說，年輕時去新加坡訪察，看到很多人在學英語，覺得奇怪，結果官員告訴他，因為新加坡總理李光耀認為，國家要和諧又要和國際強勢語言接軌，兩種語言不可少。一個是英文，做為全國官方工作語言；另一方面華語文從小學就開始學，避免各族群衝突。

李光耀當時到軍中視察，發現士兵身上標誌五顏六色、各式各樣，將領回答他：因為士兵來自不同族群，溝通時用不同語言。李光耀驚覺這樣下去國家沒有希望，族群會分裂，所以他當時才設計雙語政策，就是以英語為國家語言，另行推廣華語文運動。3年後陳光憲再去新加坡，看到每個小朋友都會講英語和華語。

陳光憲並指出，品格教育優先於一切，如果沒有品格，則教育是失敗的。當時教育部派他去國外僑校指導，僑校很強調事先準備工作，要有好的課程、教具、教師、教學教法、好的時間和空間，以及適當的學習者。相較之下台灣現在貿然將國家語言納入12 年國教，請問師資準備好了沒？貿然實施，置學生前途於何地？彈性課程6學分都被本土語言吃掉，排斥很多必要課程，那課綱到底是給國家未來主人翁傷害，還是給他們營養？這些問題都要深思。

(旺報 )