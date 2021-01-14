雲林縣北港朝天宮香火鼎盛，國際連鎖餐飲店爭相進駐搶商機。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟香火鼎盛，每年有6、700萬人次遊客造訪，去年吸引連鎖餐飲星巴克咖啡進駐，14日肯德基速食店北港店也正式營運，店家入境隨俗，請來電音三太子與肯德基爺爺共舞，非常接地氣。

北港鎮第2停車場土地由民間企業取得後，看好大北港生活圈的消費能力，陸續引進星巴克咖啡、肯德雞速食店，另有千葉火鍋等連鎖餐飲評估進駐中，加上現有的麥當勞、家樂福量販店，形成充滿發展潛力的新商圈。

肯德雞速食店經過1個月試營運後，14日正式開幕，由全力爭取駐店的前北港鎮長張勝智、立委蘇治芬等人，與肯德基總經理謝宜芳、營運部總監陳廷鈺、北港店店長張維中共同剪綵，並安排肯德基爺爺與電音三太子熱舞，東、西方大型人偶同台，讓現場氣氛high到最高點。

張勝智表示，大北港生活圈除了北港鎮，還包括鄰近的水林鄉、口湖鄉、元長鄉，總人口數近10萬人，再加上1橋之隔的嘉義縣六腳鄉，商機極為廣大，才會持續吸引肯德基、星巴克等知名餐飲店進駐，這也是他對鎮民的承諾，很高興能夠陸續實現。

地方民眾指出，星巴克、肯德基設店地點位於家樂福量販店、秀泰影城對面，加上周邊有北港糖廠，以及規畫中的北港客運轉運站，形成朝天宮以外的新商圈，可有效帶動地方商業發展，非常令人期待。

(中時 )