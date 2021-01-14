不少人離開家鄉選擇北漂，尋求更好的工作機會及薪資，近日，一名網友苦惱發問，目前住在彰化老家，職務是名工程師，年薪70萬左右，但薪水已接近天花板，很難再往上調，恰巧最近面試北部一家公司，對方開出年薪90萬的條件，但若到北部發展，還要加上房租等額外支出，讓他相當猶豫，貼文發出後，不少網友都建議「留在彰化」。

原PO在「Dcard」上發文表示，目前住在家裡，每日通勤上下班，月薪5萬左右，年薪大約70萬至80萬，大多晚上5點多下班，沒有加班費，他已經被調薪過幾次，目前薪水已接近該職務的天花板，很難再往上調，且中部薪水更高的相關職缺很少。

恰巧最近原PO面試了北部幾家公司，「目前只面試上一家，對方開月薪6萬1、年薪90萬至100萬的工程師職務給我」，同樣沒有加班費，不過要考慮到，若真的到北部發展，還要加上額外開銷，房租、伙食費等等，「這薪水差距是否該北上？若北上要開多少薪水才算合理？」

文章發出後，不少網友勸退，認為待在彰化才能夠存到錢，「這樣在彰化比較划算，台北租屋一個月1萬起跳，房租+通勤+伙食」、「一定是彰化比較省，而且年薪70萬在彰化來說很高了，去台北直接多10萬多的支出反而更窮！」、「彰化，省下來的錢在台中買房子租別人」、「月薪才多11k，光是台北房租都不夠了，絕對留彰化」、「選彰化，台北房價+物價這樣算下來，等於賺多花多」、「確實在彰化比較划算，一個月多賺的錢，大概都拿去付房租跟生活費了」。

不過，有網友提出不同看法，認為到北部發展可拓展人脈，「我會去北部，至少那個薪水還能再往上調，去他鄉工作一開始就要做好前期賺不到錢的心理準備，能夠打平已經是很不錯了！以長遠看，雖然累一點，但我會北漂」。

(中時新聞網)