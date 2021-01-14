慈善團體送愛致贈據點加菜金，社會局長感謝各界暖流。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

向日葵社會福利慈善事業基金會熱心公益，捐贈台中市服務據點30萬元春節加菜金，市府社會局長彭懷真與向日葵執行長謝坤宏，14日前往聖愛長青快樂學堂關心長輩共餐情形，感謝各界支持公益，也呼籲據點選用國產豬肉，讓阿公阿嬤吃得安心健康。

彭懷真指出，台中市目前約430處社區照顧關懷據點，其中397處提供共餐服務，比例達92％，餐食由據點自行購買烹煮、或至臨近店家購買熟食、或是由中央廚房送餐單位提供，市府積極輔導，要求據點應掌握共餐食材來源，共同守護長者健康。

向日葵社會福利慈善事業基金會董事長陳俗蓉表示，基金會秉持愛無國界的精神，傳承「取之社會，用之社會，回饋社會」的理念，與市府攜手送暖，捐贈社區照顧關懷據點加菜金。

社會局指出，聖愛長青快樂學堂由天主教聖母聖心修女會承辦，據點開辦至今8年多，因為位在太平頭汴坑山區，位置較偏僻，所以特別提供交通接送，每日約有25名長輩參與，平均年齡80歲。據點課程多元，除了到附近國小進行代間活動，另外辦理家庭支持性團體、照顧知識或舒壓課程，提升家屬照顧知能。

(中時 )