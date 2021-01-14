美國總統川普支持者日前闖國會，並侵入眾院議場，企圖阻止國會認證拜登勝選。眾議院13日投票通過彈劾案，讓川普成為美國史上第一位2次被彈劾的總統。川普發布一則新影片，譴責國會暴動，並強調「真川粉」才不會支持暴力。前民進黨立委林濁水表示，前高雄市長韓國瑜真該欣慰，川普慢了1年半才跟上。網友酸回一說，韓總真強，都被罷免半年了，有人就是非得要用文字戳他不可。

根據《紐約時報》報導，眾議院議長裴洛西宣布通過彈劾條款時，川普發布影片表示，對彈劾案隻字未提，僅表明自己明確譴責上周的暴動，當天闖入國會山莊和行使暴力的人，「都不是我真正的支持者」。法新社則報導指出，川普遭彈劾，距離1月20日卸任僅剩1週，眾議院通過後，負責審理的參議院目前仍在休會，要到19日才開議。因此參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）聲明指出，就算參院積極動起來，也沒有辦法在川普卸任前展開審理程序。

林濁水今天在臉書貼文表示，川普針對國會暴動痛加譴責，強調「真川粉」才不會支持暴力。韓總真該欣慰。英明的「真韓粉，是愛與包容」「霸凌出征的都假韓粉」策略，川普再梟雄，硬是還要慢了1年半才跟上。

網友回應說：「參議院彈劾不會通過。」、「韓總真強。都被罷免下台半年了，還時不時被出征，有人就是非得要用文字戳他不可。」、「韓國瑜一定是大師的初戀，深深地傷害了大師。忘不了，不了情，情難枕，枕戈待魚。」

川普針對國會暴動痛加譴責,強調「真川粉」才不會支持暴力, 韓總真該欣慰.英明的「真韓粉,是愛與包容」「霸凌出征的都假韓粉」策略川普再梟雄,硬是慢了1年半才跟上. 嚴重的斬馬謖不揮淚還義正嚴詞嗎?有問題,肯定不妙. 由林濁水發佈於 2021年1月14日 星期四

(中時新聞網)