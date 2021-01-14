今年潮州春節市集的開標狀況，相較往年冷清得多，但還是出現不少熟面孔，攤商幾乎都有個共識，「雖然不看好，但仍要奮力一搏」。（謝佳潾攝）

今年潮州春節市集的開標狀況，相較往年冷清得多，但還是出現不少熟面孔，攤商幾乎都有個共識，「雖然不看好，但仍要奮力一搏」。（謝佳潾攝）

今年潮州春節市集的開標狀況，相較往年冷清得多，但還是出現不少熟面孔，攤商幾乎都有個共識，「雖然不看好，但仍要奮力一搏」，不過臉上仍掛著對疫情的擔憂，除怕人潮減少外，也怕活動會突然停辦，因損失的貨款政府也不會補助。

「難道有疫情就不用吃飯了嗎？」林姓小姐是少數來競標的飲食類攤商，她說，她是潮州在地人，在潮州春節市集擺了10多年，這市集對她來說已是維生的一部分，而這次當然也會怕疫情影響生意，但有疫情還是要賺錢要生活，所以再不看好也要拚拚看。

相較之下，同是飲食類的陳姓攤商則認為人潮不會差太多，他說，現在不能出國，而國內疫情又相對穩定，屆時大家一定會往外跑，所以還是會維持一定的走春熱度，因此他預估疫情對市集人潮的影響較小，他最怕的是活動突然停辦，做吃的都要備貨，屆時若真停辦，幾十萬的貨款該怎麼辦，政府也不會補助。

另蘇姓攤商說，今年是他第2次競標，起初有顧慮疫情一度猶豫，但想著潮州春節市集歷史悠久，再怎麼慘也多少會有人潮，因此還是決定來試試看，他強調，「今年的狀況很不一樣，也許會玩出不一樣的火花」。

潮州鎮公所指出，其實很多攤商都向他們反映，如果可以活動一定要辦，因為潮州不辦內埔、屏東或其他地方也會辦，且大家都在潮州擺攤擺慣了，所以還是希望能留住遊客，讓大家過個好年。

(中時 )