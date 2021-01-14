苗栗市聯大路全長2.6公里，但因彎道多、坡度陡，車禍事件頻傳，苗栗縣政府爭取聯大路整體改善工程，經費約2.1億元獲中央全額補助，免除地方配合款，工程預計30日動土、明年7月完工，聯合大學也向教育部爭取1000萬元經費遷移管線，將同時施作降低路面重複挖掘。

聯大路整體改善工程去年獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理。工務處長古明弘表示，改善工程包含終點連接台13線截彎取直、拓寬車道、加大台13線往八甲校區方向機車待轉區儲車空間，並將加強大型牌面夜間辨識、配置綠斑馬線、新設車道預告標誌等，改善危險彎道並解決爭道問題，提升學生及民眾安全行車空間。

工程預計30日動土，施工期間採單向雙車道通行方式，先行封閉西行線的二坪校區往八甲校區路段進行施工，並與聯大協調連接二坪校區與八甲校區專車，以及市區公車5815行車路線，採單向繞行至新英南側聯大聯外道路方式，以縮短施工期程。

另，聯合大學爭取聯大路光纖網路及超速示警改善工程，獲教育部核定1000萬元，預計合併改善工程同時辦理，減少道路挖掘機會。工務處強調，將督促廠商在施工期間做好交通維護措施，維護用路安全。

(中時 )