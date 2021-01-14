桃園市議員段樹文和加慕秀髮藝集團捐贈30萬獎學金給約500名清寒學子，段樹文說，自己小時候也是貧戶，希望獎學金讓清寒學子為家裡加菜過好年。（賴佑維攝）

桃園市議員段樹文14日和加慕秀髮藝集團捐贈八德清寒學子獎學金，約500人受惠。段樹文說，自己自幼家貧，曾是師長眼中的「問題學生」，更知道孩子需要什麼，希望透過600元禮券，讓清寒學子也能過好年。

段樹文、加慕秀髮藝集團處長周孫益、八德家長會長協會總會長陳紹華14日和12所八德國中小一起在瑞豐國小捐贈獎學金，總額約30萬，約500人受惠。段樹文曾是警政署十大槍擊要犯，他自嘲說，自己曾是問題學生，家裡也窮過，對孩子來說，600元雖然不多，但是可以添購日用品，相當好用。

段也補充，禮券發放對象由學校提報，若有學校提報太少，還會提醒可以放寬審查資格，讓清寒學生盡量可領取獎學金。

陳紹華則回憶，自己小時候成績吊車尾，有次聲樂老師給他300元紅包，他很訝異，事後才知道是清寒獎助金，但令他感動不已，至今仍深深記得，希望清寒孩子也有過年的享受，如用禮券添購年節用品。

周孫益表示，在八德有3間店面，常在店內義賣，也深受客人支持，希望幫助更多弱勢家庭。

八德國中校長林永河表示，清寒家庭的辛苦令人難以想像，有家庭甚至寒流來襲時，家裡保暖不足，還會漏風，禮券可以添購棉被等日用品，或者是購買食材，一起在冷天吃火鍋，相信是一大幫助。

(中時 )