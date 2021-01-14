才洗完頭沒熱水了 寒流來襲5000戶洗冷水澡 氣炸上街抗議（中視新聞提供）

才洗完頭沒熱水了 寒流來襲5000戶洗冷水澡 氣炸上街抗議

霸王寒流來襲，雙北地區最低溫下探6.7度，新北市中和地區竟然有超過5000戶民宅，在這麼冷的天沒有熱水澡可洗，時間長達4、5天。原因疑似是欣欣天然氣瓦斯供氣出包，民眾連洗多天戰鬥澡，怒氣難消，走上街頭抗議，要求天然氣公司盡快處理，並且給予用戶補償。

這次衝擊最大的區域，分別是員山地區的民享街、民德路、南勢角地區的華新里、中興里，總計8個里，超過5000戶民眾已經3天沒有熱水可以用。民眾抱怨連連，「沒有熱水根本不敢洗澡，只能勉強擦澡」、「我就是洗冷水澡，都快哭了，超級生氣，到底在搞什麼」，也有住戶反應有熱水但是並不穩定，「想趁有熱水洗澡，才洗完頭，水就變冷了，囧在浴室裡不曉得怎麼辦」、「回家第一件事，就是趕快洗澡，因為不知道什麼時候熱水會變冷水」，紛紛向里長、民代抗議求助。並且走上街頭開記者會，透過媒體求助。

欣欣天然氣公司表示，氣溫驟降天然氣使用量暴增，導致上游供氣的中油公司無法以正常壓力供應，才會影響下游的瓦斯公司進氣，但中油反駁，是欣欣天然氣未分配好區域降壓才會造成供氣不足。民進黨新北市議員張志豪認為天然氣公司、中油公司雙方都有責任，不應該踢皮球，並且要求欣欣天然氣公司退費補償。這起事件已經引起消保會重視調查，而新北市長侯友宜也指示幕僚深入瞭解。

(中時新聞網)