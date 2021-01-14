苗栗縣政府啟動低溫關懷機制，發放睡袋、口罩、暖暖包、禦寒衣物及防寒物資，助街友禦寒過冬。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府去年底趕在寒流前即啟動低溫關懷機制，發放睡袋、口罩、暖暖包、禦寒衣物及防寒物資，並且勸導進入臨時安置處所防寒，同時幫助街友成功取得福利身分。苗栗市人安基金會更提供服務站空間作為避寒住所，與縣府共同探訪個案給予協助，以回復正常生活，今年並將計畫於頭份設置站點，就近提供服務照顧街友。

社會處社會救助及社工科長邱芳珍表示，街友輔導先由警政單位協助身分比對、尋找家屬，之後再由社工介入列冊輔導。她指出，最近氣溫驟降，寒流來襲前，結合人安基金會啟動「寒冬送暖低溫關懷遊民、弱勢民眾服務活動」，對列管露宿街友除發放口罩及宣導疫情防護外，提供關懷救助及乾糧、暖暖包、圍巾、外套及毯子等物資。

同時縣府也在服務過程中，對街頭老、病致生活無法自理的特殊身分街友，透過保護法規，優先評估轉安置於社福機構，其中更是協助患有侏儒症的街友，接受鑑定順利取得福利身分，以利未來自給自足步上人生軌道。

苗栗市人安基金會苗栗平安站站長黃連進表示，平安站作為關懷據點，讓苗栗市街友就近領取防寒衣物，並作為夜宿、避寒空間，其他鄉鎮只能以發放方式前往服務，若要提供避寒場所也不能強制將街友帶往苗栗市，因此正計畫在頭份尋找合適場地就近服務。

(中時 )