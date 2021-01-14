國貿局撤銷「大創百貨」以詐欺方式取得輸入許可證，財政部關務署基隆關因此要求大創限期辦理退運，並開罰逾9353萬元。大創提起行政訴訟，台北高等行政法院認為退運處分違法，判大創勝訴；案經上訴，最高行政法院今逆轉廢棄原判決，改判基隆關勝訴。

大創2015年11月6日至2016年5月5日間，持國貿局核發的694張輸入許可證申報進口日本貨物201批，國貿局後來認為是以詐欺方式取得許可證，統統撤銷，並函請基隆關處理後續，基隆關遂要求大創限期2018年6月4日前辦理退運。

大創不服依序提出復查、訴願，均遭駁回，甚至因逾期未辦理退運，遭基隆關開罰9353萬2535元，大創進而提起行政訴訟，請求撤銷退運處分。

北高行認為，本案貨物申報進口後，已放行超過1年，基隆關才要求辦理退運，不符2018年5月11日生效的新版關稅法「須一年內為之」要件，遂判決大創勝訴，撤銷退運處分。

基隆關上訴，最高行認為，本案貨物的放行日是在2015年11月6日至2016年5月5日之間，當時適用舊版關稅法「自貨物放行時翌日起算5年內」規定，但5年期間在新法生效後仍殘餘1年以上時間，超過新法規定的1年期限，若仍適用舊法將有失公平，故退運處分應自新法生效日起算1年，即2019年5月10前為之，因此，基隆關於2018年6月4日作成退運處分並無不妥，改判大創敗訴。

(中時 )