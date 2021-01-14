全球晶圓代工龍頭台積電今(14)日法說報喜，2020年第四季財報再寫歷史新高，整年度稅後純益也大賺近2個股本，甚至連2021年資本支出也跌破專家眼鏡，上調至250億美元至280億美元。對於台積電應對客戶的強勁需求，所增列的巨額投資，專家認為，周邊設備廠有望跟著獲利。

隨著台積電法說會到來，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台積電周邊設備廠的萬潤、家登、閎康、光洋科在上周都有不錯表現，有望跟著台積電擴大資本支出規模受惠。

事實上，台積電公布的2021年資本支出達250億美元至280億美元，幾乎是2020年全年營收的一半，不但遠遠高於外界預測的250億美元至280億美元，相較於2020 年資本支出172.4 億美元，年成長率逼近50%，成長幅度相當驚人。

台積電去年5月15日宣布赴美國亞利桑那州新建一座12吋先進晶圓廠，預計2021年動工，2024年開始量產，用以生產5奈米製程，月產能為2萬片，該專案預計投入120億美元，於2021年起每年攤提。

研調機構TrendForce估算，台積電每年用於該專案的資本支出為13億美元，當時以台積電近2年平均資本支出來計算，大約不到1成，但若以最新公開數據計算，比重將落在5~7%。同時，包括帆宣、弘塑、家登等台積電供應商也有機會一同前往。

至於台積電先進封裝技術應用，台積電總裁魏哲家表示，先進封裝和測試未來幾年成長率，都將高於台積電公司整體平均，2021年資本支出也將有10%比重用至於此，摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁也點出3檔相關概念股，包括京元電、萬潤以及穎崴，有機會跟著台積電研發腳步持續成長動能。

(中時新聞網)