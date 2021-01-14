金門縣政府暨所屬機關人事異動定案，新任主官7人將於16日（星期六）上午10時在縣府1樓多媒體簡報室舉行聯合佈達交接典禮，連月來坊間各種「版本」、「傳言」也將隨之告一段落。

新任主官共計7位：一、縣府行政處長兼代秘書長陳朝金，65歲，國立臺灣海洋大學漁業科學學系碩士畢業，72年金馬地區現職公務人員銓定資格考試乙等考試漁業行政職系考試及格、83年金馬地區現職公務人員簡任升等考試一般行政職系考試及格。曾任金門縣水產試驗所漁撈長、所長及縣府股長、民政局長、交通旅遊局局長、研考室主任、行政處長、參議、福建省政府組長、行政院簡任秘書與縣府秘書長等職務。

二、縣府建設處長陳祥麟，59歲，中央警官學校刑事警察學系畢業，73年特種考試警察人員考試乙等考試刑事警察人員考試及格、99年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格。曾任金門縣警察局巡官、課員、督察員、股長、警察所長、課長、主任、內政部移民署視察、專門委員、金門縣議會主任、縣府行政處長等職務。

三、金門縣稅務局長董梨卿，63歲，銘傳大學管理科學研究所碩士畢業，74年金馬地區現職公務人員薦任升等考試財稅行政職系考試及格、106年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格。曾任臺北縣中和市公所課員、金門縣稅捐稽徵處稅務員、稽查、財政部臺灣省北區國稅局股長、縣府財政局課長、科長、金門縣稅務局秘書、副局長等職務。

四、金門縣消防局王世祿，64歲，國立中山大學公共事務學系碩士畢業，68年特種考試警察人員考試乙等考試消防警察人員考試及格、96年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格。曾任金門縣警察局巡官、課員、股長、所長、隊長、金門縣消防局副局長等職務。

五、金門縣採購招標所所長翁秝蓁，60歲，國立金門大學管理學院事業經營碩士畢業，84年特種考試臺灣省及福建省基層公務人員考試四等考試新聞編譯職系考試及格、100年公務人員升官等考試薦任考試新聞編譯職系考試及格。曾任金門日報社記者、編輯、採訪主任、總編輯、金門縣公共車船管理處課長、交通部民用航空局金門航空站組員等職務。

六、金寧鄉戶政事務所主任呂世義，50歲，私立中原大學工業工程系畢業，93年特種考試地方政府公務人員考試四等考試測量製圖職系考試及格、94年公務人員高等考試三級考試地籍測量職系考試及格。曾任臺北市士林地政事務所技佐、內政部土地測量局測量員、金門縣地政局技佐、財政部國有財產局臺灣北區辦事處課員、技士、金門縣公共車船管理處課長、金湖國民中學組長、縣府民政處科長等職務。

七、烈嶼鄉戶政事務所主任洪春暉，49歲，國立金門技術學院觀光管理系畢業，85年特種考試公務人員丁等考試地政職系考試及格、102年公務人員升官等考試薦任考試地政職系考試及格。曾任臺中縣大甲地政事務所書記、烈嶼鄉公所辦事員、烈嶼國民中學幹事、組長、烈嶼鄉戶政事務所戶籍員等職務。

八、金門縣稅務局長翁自保調任縣府參議。縣府財政處副處長陳國庭調任縣稅務局副局長。縣消防局秘書呂英華升任該局副局長，遺缺由該局科長林俊升任。

(中時 )