高雄入選全球52個最愛城市。（柯宗緯翻攝）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟、觀光，過去一年各項旅遊活動紛紛停擺，不過根據《紐約時報》1月邀集讀者投稿最愛、最激勵人心的城市，精心選出52個最佳城市，高雄擠入榜中，成為台灣唯一入選的城市。高市觀光局表示，顯見高雄國際觀光魅力，已躋身世界舞台。

世界知名媒體《紐約時報》為了在疫情黑暗時期喚起讀者對世界的美好記憶，邀集讀者投稿全球最愛城市，台灣唯有高雄強勢上榜。

入選推文提到，高雄有悠閒的生活氣氛，有多元文化、友善人民及語言環境，是真正可以感受「台灣味」的城市。高雄城市中有山有海，還有豐富的飲食底蘊，吃完晚餐更可再到夜市續攤，24小時滿足旅人的味蕾。

文中特別提到，因為作者個人的性別取向關係，來到異地之前還很擔心，但到了高雄發現城市充滿包容、友好的人情味，讓他相當懷念。

高市觀光局長周玲妏表示，很開心看到高雄成為全球知名媒體紐約時報列舉2021「最愛城市」之列，尤其特別提到高雄的包容力與人情味，是非常值得驕傲的部分。

她提到，高雄針對不同的旅遊族群，也曾推動「彩虹遊程」，匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、旗津彩虹教堂、後驛商圈彩虹傘大道、衛武營迷迷村等。高雄是一個性別友善城市，歡迎更多情侶來感受高雄的愛與活力。

近日氣溫頻探新低，也迎來另一番東高雄冬日風景，有暖人身心的溫泉、美食、陸續爭艷綻放的梅花、櫻花、滿山滿谷的紫蝶身影，也等候大家去一親芳澤。

另一方面觀光局也在後疫情時期全面振興經濟拚國旅，從109年11月開始推動企業優惠方案，整合三大景點（壽山動物園、崗山之眼天空廊道及旗津貝殼館）免費入園及眾多旅遊業者優惠，有效吸引中北部企業員旅獎勵團訪高，短短兩個月已突破4000人次，優惠方案也將延續到3月底。

接下來從2月14日到3月1日，觀光局也會在愛河周邊推出年度新年燈會活動，歡迎大家到高雄來過年走春，徜徉愛河浪漫氛圍。

《紐約時報》全文可見https://www.nytimes.com/interactive/2021/travel/places-to-visit-vacation.html。

高雄是一個性別友善的城市。圖為駁二彩虹地景藝術。（柯宗緯翻攝）

大港橋是高雄觀光熱點。（柯宗緯翻攝）

(中時 )