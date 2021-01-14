漢神百貨2020周年慶圓滿落幕，而活動期間最受消費者期待、詢問度最高的「星享Party總抽獎」也於109/12/28（一）抽出幸運得主，其中最大特獎、市價157萬Audi Q2數位勁裝版汽車，則是由家住屏東的忠實顧客許小姐幸運中獎。漢神百貨特別於14日下午舉行公開贈車儀式，幸運的許小姐在家人的陪同之下，從漢神百貨的主管手中開心領取這128萬分之一的大獎，也讓圍觀的民眾欣羨不已。

漢神百貨此次於109/11/26（四）～12/27（日）周年慶期間舉辦的「星享Party總抽獎」，活動期間持同卡號超集卡/聯名卡集點滿2,000元，即有1次抽獎機會，可獲得市價157萬元的Audi Q2數位勁裝版汽車、bgreen沐意森活律動儀、知名飯店住宿券等獎項，為期32天的活動期間，共產生128萬組的抽獎號碼，能夠抽中任何一個獎項都是非常的幸運，尤其能抽中百萬汽車大獎，強大的好運更是令人羨慕不已。

在贈獎儀式中，汽車大獎得主許小姐親自出席，她表示，長年以來一直是漢神百貨的忠實顧客，每個星期都會從屏東跟老公來漢神百貨逛街、購物、用餐，這次趁著漢神百貨周年慶，陸續採購了精品、飾品和服飾、鞋子等，因為從來都沒有中獎過，所以也完全沒有想到要對獎，一直到朋友看到中獎名單提醒她，才打電話進漢神百貨確認，沒想到幸運大獎得主真的是她，讓她覺得不可思議！一開春就喜從天降，全家都興奮到不行。許小姐開心的說：「從來沒有中過如此大的獎項，真是2021年最好的新年禮物！」現場觀禮的民眾也紛紛向她恭喜，希望分享她的好運，也為漢神百貨2020周年慶畫下完美句點。

在2021年伊始，漢神百貨也持續提供更豐富的活動和回饋：農曆春節前1/28~1/31及2/4~2/7推出鴻運加碼送活動，只要刷同一信用卡並集超集卡點數，即可參加全館滿6千送3百/名品滿1萬送5百/精品滿2萬送1千；大年初一當日，還推出牛轉乾坤好運袋，將從上午10時30分販售至下午4時，大年初一免早起，下午5時再回來現場抽現金8.8萬元，讓大家可以開心走春，歡喜過好年。

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