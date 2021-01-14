疫情延續近一年以來，企業端紛紛祭出薪資凍漲或福利縮減等措施，人力銀行報告亦指出2020年平均月薪調薪率首度跌破3％，許多新鮮人甫畢業即面臨就業寒冬。蝦皮購物在此時啟動第三屆百萬年薪「儲備幹部計畫」（Global Leaders Program），預計招募5名未來專業經理人。蝦皮表示，將以「極具競爭力的薪資」、「跨部門海外輪調」、「高階主管直接指導」等三大福利吸引求職者。

蝦皮購物人資主管莊雅勛表示，為了尋找菁英人才，蝦皮購物儲備幹部計畫將透過大型「商業交流大會」與層層篩選，讓申請者與高階主管面對面進行商業個案研討，報名即日起開跑至1月31日止，應屆畢業生或2年以內工作經驗者皆符合報名資格，邀請欲培養全方位職能的Z世代人才，加入「蝦皮購物儲備幹部計畫」。

莊雅勛表示，蝦皮購物看重的關鍵特質包含邏輯思辨、領導決策、正向積極、團隊協作力四項，在不同面試關卡中，將由蝦皮購物高階主管擔任面試官，期待找到符合蝦皮購物特質且能帶領團隊一起前進的潛力新秀。

蝦皮購物表示，培養全方位人才是企業核心競爭力的一環，獲選參與「儲備幹部計畫」的菁英，期間內可獲得具管顧背景的高階主管親自指導，參與由導師帶領的年度重要專案，並透過輪調新加坡總部、品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門，以密集的實作訓練，在實戰中全面培養專業經理人的經驗值。

(工商 )