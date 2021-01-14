高雄市仁武區南昌巷350之1號前2000mm排氣閥接頭滲漏導致路面濕滑，自來水公司預計今晚10時辦理停水搶修，搶修時間預估10小時，將造成高雄市左營、楠梓、大社等12區14.7萬戶停水，請民眾盡早儲水預備。

自來水第七區管理處表示，高雄市仁武區南昌巷350之1號前2000mm排氣閥接頭滲漏致路面濕滑，第七區處坪頂廠傍晚派員巡查管線時，發現管齡超過20年的預力混凝土管(PCCP)稍微滲漏，經開挖後研判為排氣閥接頭老舊滲漏，為避免影響民生用水，緊急備料，預計14日晚間10時辦理停水搶修，搶修時間預估10小時，復水時間4小時。

停水範圍包含高雄市左營、楠梓、大社、仁武、橋頭、岡山、彌陀、梓官、三民、鼓山、阿蓮、部分路竹等區；停水戶數共14.7萬戶，壓降10.2萬戶，停水時間從14日晚間10時至15日中午12時，請民眾盡早儲備水預用。

(中時 )