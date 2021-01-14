【政新鮮】諷蔡皇龍袍無違合 葉元之改編神曲高唱817心聲

《亞洲週刊》日前合成總統蔡英文穿龍袍的照片，以專題報導民進黨「民選獨裁」的現象，引發外界關注，今（14日）再度撰文抨擊蔡政府正逐漸收緊言論自由，並形容此舉有如「寧靜的專制復辟」，對此新北市議員葉元之在中時新聞網節目《政新鮮》高唱〈背叛〉，諷刺蔡總統背棄自己去年勝選對人民的承諾，並改編〈用心良苦〉一曲，稱許多817（2020年投給蔡英文的人）已經後悔把票錯投到她的票筒。

「她那個氣質配上這個衣服，就是獨裁的象徵」，葉元之說道，這張《亞洲週刊》封面圖雖然是合成的，但大家看了完全沒有違和感，並獻唱〈背叛〉送給現在的蔡政府，他解釋由於去年1月11日蔡英文拿到817萬票連任總統時，曾發表了一篇文情並茂的勝選感言，表示要謝謝對手韓國瑜、宋楚瑜給她在選舉當中的一些建設性批評，她會努力讓國家變得更好，她會團結大家，儘管當時國民黨落敗，但還是展現風度，對蔡英文寄予厚望，期盼她能做得比以前更好，不過現在已經一年過去了，我們國家有變更好嗎？葉感嘆，「我們最大的印象就是她給我們吃萊豬，然後再給我們吃萊豬的過程中，完全不聽人民的心聲一意孤行。」

總統蔡英文。（袁庭堯攝）

葉元之也提到，蔡總統一天到晚都只會說台灣防疫好棒棒，狠酸「你是乏善可陳嗎？是沒有別的東西可以講？」，並表示台灣防疫做得好也不完全是民進黨的功勞，而是因為台灣人不太相信蘇貞昌講的話，他回憶，疫情剛爆發時，台灣因為過往有SARS的經驗，所以大家都去搶口罩，但那時蘇貞昌卻公開叫健康的人不要戴口罩，侯友宜、韓國瑜以及馬英九等人戴口罩，還被民進黨斥責說政治人物不要做錯誤示範，結果現在事實證明當時大家把口罩戴起來是對的，所以民進黨應該要感謝的是所有的台灣人民，大家真的很重視台灣這個環境。

在節目中，葉元之除了現場獻唱〈背叛〉，還即興改編〈用心良苦〉，把歌詞裡的「一生愛錯放妳的手」改成「一張票錯投到妳的票筒」，表示他現在也看到很多817後悔了，並提到日前川粉攻佔美國國會大廈，讓人聯想到2014年太陽花學運一事，當時有很多年輕人跟林飛帆一起攻到立法院裡面去，他們當時的主張是覺得國民黨黑箱，不跟民眾溝通，但現在萊豬的事，民進黨有在跟民眾溝通嗎，另外他們還說要反對一中市場、反對服貿，但為什麼現在台灣對於大陸的貿易依存度還更高，民進黨講了半天發展新南向根本都是錯誤的，所以那些覺青真的覺醒了，發現原來當時民進黨喊反中不過只是口號，自己是被洗腦了。

立法院院會萊豬表決大戰畫面。（姚志平攝）

葉元之最後也感慨，人民要的只是荷包不要縮水、要有工作，但現在不只健保漲價，去外面買個便當，因為萊豬進口的關係也漲價，而且失業率還提高，很多店都倒了，雖然政府會宣稱說股票有漲，但現在股票漲很多是因為全球因應疫情大量印鈔，資金要找出路才進入股市、房市，而在貨幣增加的情況下也有可能會造成通貨膨脹，所以他認為這些事情才是大家真正關心的。

(中時新聞網)