塵封多時的市定古蹟西市場，已於上月底完成修復。（曹婷婷攝）

西市場中央棟地磚看得到歲月痕跡。(曹婷婷攝)

西市場中央棟柱子明顯可見兩截不同顏色，新舊年代並存。(曹婷婷攝)

耗時3年半、斥資1.9億元修復的台南市定古蹟西市場上月底竣工，台南市文化資產管理處指出，西市場修復有一定難度，在保全舊貌跟修復角度，力求新舊並存，且西市場是近代最早使用鋼筋混擬土建築，外表無礙但內部鋼筋鏽蝕龜裂，分不同層次修復，頗具挑戰。

西市場是台南人慣稱的「大菜市」，成立於日據時期，是南台灣最具規模的現代化市場，引進水溝、分成熟食區、蔬菜區等分區營運的概念，市場建築特色是老虎窗、牛眼窗及山牆紋飾等，在當時可謂相當華麗。2003年被指定為古蹟，2017年展開西市場本館修復，上月底修復竣工，文資處預計農曆春節後，交由市場處接手周邊景觀與活化再利用。

文資處說，修復時考據許多老照片、口述資料還原舊貌，修復之初，西市場本體建築屋架全毀、門窗也爛掉，中央棟2樓更整層崩掉，又西市場是最早引用鋼筋混凝土，但當時鋼筋細小，跟現在鋼筋完全不同，增加修復難度。

修復團隊舉例，西市場北翼棟入口山牆經檢視發現，內部鋼筋嚴重繡蝕，混凝土也崩裂，保存有難度，最後導入分區、層次修復概念，保全一半山牆，免去全面拆除命運。

目前西市場本館北翼、中央棟、東翼及緊鄰的香蕉倉庫、外廓賣店共3區5棟均已完成修復，不少民眾路過已可見舊時西市場面貌。文資處強調，修復後的古蹟將交由市場處經營管理，未來將銜接府城軸帶、林百貨、孔廟文化園區與南美館，完整中正路文化歷史軸線。

(中時 )