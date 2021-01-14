台南市玉井區天埔社區內有農委會水土保持局的沙田水土保持戶外教室生態園區，社區也培養20多名解說志工。（劉秀芬攝）

台南市玉井區天埔社區的絲瓜園由當地里民無償借用，夏天種植絲瓜，冬天種植蔬果，全年都可進行食農體驗。（劉秀芬攝）

台南市玉井區天埔社區發展絲瓜產業，讓社區自給自足外，盈餘足以聘請2名年青人協助社區發展。（劉秀芬攝）

行政院農委會水土保持局3年1次的金牌農村評選，台南市初選出爐，由玉井區天埔社區奪冠。天埔社區致力於社區營造及環保的推動，以絲瓜為發展主軸，推出一系列產品，及農村生態體驗旅遊，讓社區自給自足，盈餘足以聘請2名年青人協助社區發展，獲得評審青睞。

天埔社區執行長林清蘭表示，天埔是台南市第1批參與農村再生計畫的社區，曾獲得環保署環保模範社區特優獎，及農委會整合農村社區組織特優獎的肯定。

天埔社區內還有一特色場域，1993年由水保局設立的沙田水土保持戶外教室，由在地居民捐地建成，面積達6公頃，並通過環保署環境教育場域認證，是南部第1個非官方的認證場所，不少學校團體前往參訪，不僅由社區志工負責清潔維護，更培養了20多名環保志工、5人有環境教育人員認證資格。

在產業方面，社區不以玉井芒果為主推特色，反而以當時家家戶戶菜園邊種植的絲瓜為特色。當初社區發展風味餐時，媽媽們以自家種的絲瓜做成絲瓜米豆簽、麻油絲瓜麵線，獲得好評，才再接再勵發展成二級產業，將絲瓜絡加工成絲瓜皂，絲瓜價值翻數倍，造成風潮，也奠定了社區產業發展基礎。

絲瓜產業的成功不僅讓各社區來取經，也讓社區的生態旅遊除了水土保持戶外教室環境體驗，多了食農體驗，後來更加入了洛神花、豆腐乳等特色產品，營收不僅可聘請2名年青人協助社區發展，還請2名兼職人員，促進在地就業機會，為小小農村帶來再生希望。

(中時 )