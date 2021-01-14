行政院農委會水土保持局3年1次的金牌農村評選，台南市初選出爐，由玉井區天埔社區奪冠。天埔社區致力於社區營造及環保的推動，以絲瓜為發展主軸，推出一系列產品，及農村生態體驗旅遊，讓社區自給自足，盈餘足以聘請2名年青人協助社區發展，獲得評審青睞。
天埔社區執行長林清蘭表示，天埔是台南市第1批參與農村再生計畫的社區，曾獲得環保署環保模範社區特優獎，及農委會整合農村社區組織特優獎的肯定。
天埔社區內還有一特色場域，1993年由水保局設立的沙田水土保持戶外教室，由在地居民捐地建成，面積達6公頃，並通過環保署環境教育場域認證，是南部第1個非官方的認證場所，不少學校團體前往參訪，不僅由社區志工負責清潔維護，更培養了20多名環保志工、5人有環境教育人員認證資格。
在產業方面，社區不以玉井芒果為主推特色，反而以當時家家戶戶菜園邊種植的絲瓜為特色。當初社區發展風味餐時，媽媽們以自家種的絲瓜做成絲瓜米豆簽、麻油絲瓜麵線，獲得好評，才再接再勵發展成二級產業，將絲瓜絡加工成絲瓜皂，絲瓜價值翻數倍，造成風潮，也奠定了社區產業發展基礎。
絲瓜產業的成功不僅讓各社區來取經，也讓社區的生態旅遊除了水土保持戶外教室環境體驗，多了食農體驗，後來更加入了洛神花、豆腐乳等特色產品，營收不僅可聘請2名年青人協助社區發展，還請2名兼職人員，促進在地就業機會，為小小農村帶來再生希望。
(中時 )
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