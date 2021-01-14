國家政策研究基金會內政法制組副召集人何展旭從法律觀點談《國家語言發展法》的合法性、合憲性，認為該法條除了第4條「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」立意良善，落實憲法第5條、第7條的平等原則，其餘法條全是不平等甚至歧視。

首先，從《國家語言發展法》第3條規定來看，何謂「國家語言」定義不明確，會造成政府或人民之間不平等。甚麼叫做「固有族群使用的自然語言」？從法條文字看不出，立法草案裡略為詳細，指「自然語言」是固有族群使用的語言，且是現在國家治權所管轄的族群。據此來看有兩個標準，一個是歷史上曾經出現的語言，一個是現在族群使用的語言。

問題是，台灣歷史上出現多少語言？從荷西時期的西班牙語、荷蘭語；日據時期在台灣出生的日本人、現在還在台灣的「灣生」；台灣很多族群使用的廣東話，有些族群使用的上海話、寧波話，照上述定義，台灣學子都要學，師資能負荷嗎？法令規定這麼不明確，已經牴觸了「法律明確性」的原則。

何展旭說，不要說民眾霧煞煞，總統蔡英文自己都不理解。「大家都認為新住民語算國家語言，但蔡總統去年2月22日出席『109年世界母語日：原住民族語言發展會議』時卻說，新住民母語不算國家語言！」

換言之，有的政府機關認定某語言是國家語言，有的說不是，彼此莫衷一是，造成某個語言是否納入國家語言的不平等。

第二，為何說《國家語言發展法》會造成族群不平等和歧視？何展旭列舉，《國家語言發展法》第8條「要訂定標準化之國家語言書寫系統」；第9條「國家語言列為部定課程。學校教育得使用各國家語言為之」；第11條「政府機關（構）應於必要時提供各國家語言間之通譯服務，並積極培育各國家語言通譯人才」；第13條「政府捐助從事傳播之財團法人應提供國家語言多元服務，並得設立國家語言廣播、電視專屬頻道及各種形式通訊傳播服務」；第16條「公務人員之甄選得視業務需要，附加國家語言能力證明作為資格條件」。上述條文都有「必要時」、「得」等字眼，這叫做行政裁量。但何時可納入，何時不能納入？以及哪些語言可納入，哪些語言不用納入？標準在哪？施行細則都沒有提。今天有人考公務員用閩南語作為資格證明，那用原住民語可以嗎？

何展旭說，更嚴重的是，《國家語言發展法》沒有任何救濟管道，所以說，如果行政機關真的要施行該法，真不知道要怎麼施行。

(旺報 )