農曆春節將至，為鼓勵搭乘公共運輸返鄉、出遊，公路總局今日再加碼初二至初四遊東台灣的限定優惠，只要搭客運到東部，持台灣好行在地體驗套票或住宿證明，除有4人同行1人免費優惠外，回程還可再折抵200元，北花線客運為例，等同4個人1千元就可搭北花線往返。

公路總局祭出90條國道客運享平日優惠價或85折優惠、46條台灣好行路線使用電子票證享半價優惠、在地轉乘享一段票或基本里程免費優惠、北花線來回票400元及宜花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。

初二至初四期間，公路總局推出東部限定加碼優惠，針對要前往宜蘭、花蓮及台東並使用「台灣好行」在地體驗行程套票或於當地住宿的民眾，凡4人持來回票搭乘「台北往返宜蘭」、「台北往返花蓮」國道客運或「高雄台東直達臨時路線」前往者，即可享1人國道客運票價免費優待；回程搭乘北宜、北花國道客運或高東直達臨時路線時，只要檢具台灣好行套票證明、當地合法飯店或旅宿業住宿證明可再折抵200元，但本項優惠不與在地有腳租賃回程客運票價優惠汽車200元、機車100元重複抵退。

公路總局表示，以北花線國道客運為例，來回票為每人400元，如果4人同行並在花蓮地區住宿，可折抵1人來回票價400元，回程再持住宿證明可再折抵200元，即4個人以1000元即可搭乘北花線往返台北、花蓮

公路總局推出東部限定加碼優惠。(公路總局提供)

(中時 )