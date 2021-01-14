行政院上午說明「衝內閣2周年」政績，國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發長文表示，蘇貞昌內閣拿三倍券、防疫作為等措施說自己好棒棒，還說守住財政紀律年年結餘。蘇貞昌卻不提從開放瘦肉精豬肉到用《社維法》查人民水表，政府各項離譜行徑已經讓蘇內閣的不滿意度已經高過滿意度，進口瘦肉精豬肉也引起台灣民眾滔天民怨，難道蘇貞昌還要自我感覺良好嗎？兩年來台灣平均每人負債增加3萬5000元，這叫「守住財政紀律」？

呂謦煒說，蘇貞昌怎麼不提：他聯合蔡總統執意自今年全面開放萊豬進口，開放以來光「台灣豬標章」就搞不定，有廠商申請又退回卻還是被列入，明明要查核才能張貼的標示竟可以上網下載，且仍然無法讓消費者分辨究竟肉品是否含瘦肉精。說好的進口查驗、「豬肉儀表板」更是慢半拍，被民眾抓包後才緊急換上最新數據。蘇內閣不僅不能抵擋要求開放萊豬的壓力，連配套措施的公信力都蕩然無存，依據《天下》民調，不滿意度已高於滿意度。

呂謦煒怒批，蘇貞昌怎麼不提：過去他主張地方政府應該「制定更嚴格的規範」把關萊牛，現在當政後卻拒絕地方政府制定更嚴格的規範把關萊豬。不僅如此，民進黨高官還積極控告在網路發表言論的民眾，動不動就用《社維法》對人民「查水表」，不僅逼監督最力的中天新聞台在有線電視關台，還規劃連網路都要管，以「假新聞」或「中共網軍」為由大肆擴權。分明是踐踏地方自治，否定民主自由，讓人民活在不安與恐懼中。

呂謦煒質疑，蘇貞昌怎麼不提：行政院前發言人丁怡銘汙衊民間企業使用萊牛，以政府之力對抗一間民間小販，激起滔天民怨，卻想用行政院統編報公帳買牛肉麵賠罪；後來，蘇貞昌自己到漫畫基地買漫畫送孫女，也被抓到打統編。原來蘇內閣對打行政院統編報帳是這麼寬鬆？若沒被人民抓包，蘇貞昌是否就默默用人民的錢買漫畫？

呂謦煒指控，蘇貞昌怎麼不提：自誇連續三年結餘超過千億元的財政紀律，實際上是靠編列「特別預算」舉債得來，只是數字遊戲！國民黨立委陳以信早在去年9月質詢時就表示，從108年前瞻基礎建設1047.4億、109年前瞻1182億再加上紓困預算2700億，明年110年的前瞻加上紓困再加上買戰機的預算2681.4億，把列入債限和隱藏債務全部加起來，共計1兆1千億！蘇貞昌上任2年，台灣平均每人負債增加3萬5000元，這叫「守住財政紀律」？

呂謦煒抨擊，蘇貞昌怎麼不提：中央流行疫情指揮中心對來自中國大陸的「小明」與來自國外的人士大小眼，國外人士能自由進出，國外機師在台趴趴走，大陸的小明卻遲遲無法回家！從俄羅斯芭蕾舞團、外籍機師到當前的「北部某醫院」，指揮中心決策慢半拍或雙重標準，或資訊不充分公開，不以荒腔走板來形容已經不錯了！若說台灣防疫確有什麼成就，也是全台灣人民勤洗手、戴口罩，嚴格自律，還會自費篩檢，自己抵禦疫情到現在，指揮中心哪能居功呢？

呂謦煒指出，當初所謂「敗選者聯盟」，是對於民進黨公然酬庸這些在選舉中選輸的人的嘲諷。實際上，李進勇當中選會主委後，自主健康管理人士可以罷韓，罷王時卻疑似被加嚴對待，這種對罷王與罷韓的兩套標準，就被有識之士質疑；林佳龍當交通部長後，在民眾塞車時講「做一個聰明的用路人能趨吉避凶」這種風涼話；更不要提蘇貞昌自己也是爭議多多，不滿意度已經高過於滿意度。否定這種對敗選者的酬庸，何錯之有？

呂謦煒感嘆，蘇貞昌不提那些真相，畢竟他騙過了神明，又再騙老百姓，說謊早已臉不紅、氣不喘。蘇貞昌不提那些真相，因為蔡英文也對過去在野時的主張與承諾絕口不提，上行下效、風行草偃，「我們有一個愛說謊的總統，怎麼可能沒有愛說謊的行政院長？」

(中時 )