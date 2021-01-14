「最美麗的節目主持人」白嘉莉雖遠嫁印尼，淡出演藝圈，但仍不忘創作，寄情於藝術⽂化領域，同時不忘熱心公益，捐助慈善事業。白嘉莉去年初重返台灣，發表自傳《⽩嘉莉回眸》，同時巡迴台灣多處舉辦藝術展，並將於13日至17日，在台南安平靈糧堂展出版畫作品，同時將於16日下午1時舉辦簽書座談會，細數創作歷程。

基於對絹印的喜愛及創作實驗精神，白嘉莉本次以她擅長的花卉題材，當作此次個展中版畫媒材的創作。白嘉莉挑選2幅2020年完成的繪畫手稿與椿版畫工作室討論，經創意激盪後，決定保留手稿花卉的細膩描繪筆觸，並選用印尼傳統南洋蠟染（Batik）紋飾作為背景，轉化描繪圖紋的造型和色彩，並搭配花卉的盛開樣態，以圓型為畫面構成外框，取富貴圓滿的寓意。

而白嘉莉的作品類型也相當廣泛，大多以自然花卉植物為主，以寫生的方式，描繪她印尼家中花園裡盛開的花朵。除了畫花、植物，白嘉莉也喜歡畫魚，不管是眼神勾人的「媚眼的魚兒」，還是五隻蝴蝶魚歡聚在一起的「五福歡聚」，都有著一如既往的繽紛色彩，透過生動的筆觸與豐富飽滿的色彩，展現出她對生命的熱忱，與真善美的境界。

而事實上，這並非白嘉莉首次訪問台南。白嘉莉於去年5月時，就曾受邀出席台南市美術館舉辦的「盛放南國」等三項展覽聯合開展暨慶祝活動，當時市長黃偉哲得知白嘉莉喜愛畫畫，就盛情邀約她來台南開展，也促成本次展覽。值得一提的是，蝴蝶蘭是台南的市花，也是白嘉莉最喜歡的入畫題材之一，她說，自己對台南這座古老的城市充滿期待，也特別有親切感，非常期待與大家分享藝術創作心得。

本次版畫展覽地點為安平靈糧堂，展出日期為13日至17日，白嘉莉則將於16日下午1時半舉辦簽書座談會。此外，本次義賣活動所得皆用於安平靈糧堂建堂及公益基金。

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(中時 )