YONEX泰國羽球公開賽女單32強賽前被大會以病毒檢驗呈陽性退賽，後來又改為檢測結果有誤並復賽的印度好手賽娜（Saina Nehwal），終究還是提前結束這一站賽事。

前世界球后、2012倫敦奧運女單銅牌賽娜去年就感染過新冠肺炎，因此體內有抗體，才會出現病毒檢測「偽陽性」，因此原本她被取消的女單32強賽在昨晚復賽，她也直落二擊敗馬來西亞選手琪索娜（Kisona Selvaduray），今天和地主選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）爭奪八強席次，首局賽娜好不容易23比21收下，但布莎南在後兩局急起直追，因此賽娜14比21、16比21敗下陣來。

賽娜昨天接受世界羽聯（BWF）官方訪問時提到這幾天的考驗，自己因為去年11月染疫而未通過這次在泰國曼谷的第3次PCR檢測，但她向醫生解釋自己的狀況，加上檢視血液及胸部X光狀況後，醫生說她沒有傳染新冠肺炎的威脅，同意她參賽，「我很感謝醫生們、BWF官方及所有人的幫忙，讓我得以出賽，雖然很疲憊，但我很高興可以比賽。」

(中時 )