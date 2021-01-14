台南市楠西區梅嶺伍龍步道梅花已開3至5成，登高賞花可遠眺曾文水庫。（劉秀芬攝）

台南市楠西區梅嶺梅花已開3至5成，吸引遊客上山賞花。（劉秀芬攝）

連續3波寒流襲台，台南市楠西區梅嶺梅花逐漸開花，梅農表示，今年花期延後，伍龍步道高海拔區目前花開3至5成，預估周末可開7成，接下來是一周是最佳賞梅時間。

趁著非假日期間陽光露臉，不少遊客前往梅嶺賞花，梅嶺遊客中心、二層坪停車場、伍龍步道停車場幾乎停滿，步道上也有不少遊客，來自台中龍井的遊客說，非假日來比較不會塞車，而且有看到花，很開心。梅嶺的各家餐廳本周起來客數也大增，用餐人數多好幾倍。

梅嶺觀光發展協會總幹事許鴻文表示，據梅農回報，今年花期較去年晚，而且花苞較去年少，目前開花約7成的是種植面積約占3成的阿榜、萬傳品種，另外7成石塔品種估計才開3成。此外，今年天氣雖然適合梅花開花，下半年沒有颱風大雨打亂梅樹生長作息，梅樹葉子多數都已落光，開花時不會有綠葉穿插，盛開時拍照起來較美。

梅嶺主要賞梅區在海拔800公尺左右的伍龍步道上方賞螢區附近的出水仔，及中海拔的二層坪、大湖桶、福來梅園，以及再往下的梅嶺遊客中心。近年來由於氣候暖化，低海拔區梅樹結果率不佳，農民改種其他水果，梅樹較稀落，遊客要賞梅可先把握高海拔區梅樹開花期。

(中時 )