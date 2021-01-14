綜藝天王吳宗憲近日在錄製完廣播節目之後受訪時提到核四議題，認為核四問題相當專業，質疑讓老百姓是否合宜？清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏對此特別撰文，並署名給憲哥，內文提到「核四商轉」公投不是要由民眾決定核電廠是不是安全，而是明確要求政府，必須讓核四廠繼續完成，使台灣的民眾可以將核能做為日後能源的選項。

以下是 李敏教授信件全文：

給綜藝天王，憲哥：

核四廠是不是「安全」，運轉確實是一個專業的問題，不能由一般民眾決定，但是應該由名嘴、由無良政客、由利益團體、由政治記者決定嗎？

核能電廠營運有完整的安全管制體系，違反規定，核電廠必須停止運轉，「核四商轉」公投不是要由民眾決定核電廠是不是安全，而是明確要求政府必須讓核四廠繼續完成，使台灣的民眾可以將核能做為日後能源的選項。

民國107年的「以核養綠」公投，獲得近600萬民眾的支持廢除電業法有非核家園時程的限制代表民眾希望2025年以後，能夠繼續保有使用核能的彈性。但民進黨政府仍執意繼續推動2025年「非核家園」的政策。民進黨這批法匠出身的決策者，狹隘解釋公投的結果，完全忽略民意。迫於無奈，才會推出訴求更明確的「核四商轉」公投。當然，即使核四商轉公投通過，民進黨政府還是可以說核四廠不安全，所以不能啟動，核四還是不能商轉。

一個拿公投訴求作為政爭工具的政黨，拿到政權後，踐踏公投的結果，又不願意聽民眾的聲音，增加公投執行的困難度。我們發起「核四商轉」公投是要民眾一起站起來說，我們不喜歡、不支持、我們痛恨蔡英文政府以意識型態，不顧國家未來發展的能源政策規劃。我們「公民不服從」，但我們不暴力的佔領立法院、行政院，我們以投票的方式賞蔡英文兩個巴掌，告訴她，我們不支持她的能源政策，我們討厭她的霸道與厚顏。

核能的使用是國家能源政策重要的一環，能源政策關係到國家安全，關係到經濟發展。是否使用核能發電是一項風險的選擇，有人不願意接受發生機率極低之核電廠嚴重事故，放射性物質外釋之輻射傷害的風險，確要別人接受不使用核能發電之基載電力不足、電力價格波動、發電燃料供應失據、二氧化碳排放量持續攀升導致經濟被窒息的風險。這不是「要錢」或「要命」的選擇，是不是能夠發展與生存的問題！在經濟窒息過程中，受害最大的將是廣大的中產階級與弱勢族群。

使用核能有風險，不使用核能有風險，「以核養綠」與「核四商轉」公投都是讓民眾共同決定社會面對的風險，不適讓大家決定核電廠是否安全。

「以核養綠」公投共同發起人 李敏

(旺報 )