2020年就面臨過一次下市危機的富邦VIX（00677U）ETF，近期淨值又下跌到面臨2元下市保衛戰，但市場熱到讓該ETF溢價率超過30％且投資人數逾7萬2千人（72,592），證期局官員14日提出示警，該檔ETF目前近30個營業日淨值為2.97元，但市價達3.5元，溢價率很大，投資人會承擔較大的波動風險。而且官員強調，現在投資環境不同於去年下市的元大S&P原油正2，「不會再出手干預下市」。

富邦VIX（00677U）ETF與已下市的元大石油正2ETF在2020年都踏上驚奇之旅。富邦VIX本來在2020年初比元大石油正2ETF還早面臨下市危機，後來因為疫情關係、市場恐慌，因而解除危機，但2021年隨著疫苗問世，美股持續創高，富邦VIX淨值持續下挫，又開始面臨2元保衛戰。

許多投資人心存僥倖，認為金管會這次有可能再次祭出期信基金「免下市」條款、可申請豁免清算。但證期局官員強調，之前元大石油正2ETF可暫緩下市是因為疫情因素，但現在市場並無任何異狀需要祭暫緩下市條款，會回到市場機制。

證期局指出，現行規定是期貨ETF若最近30個營業日平均單位淨值（NAV）比上市時的NAV跌幅達90﹪，基本上就達到終止下市的標準。富邦VIX期貨ETF（00677U）截至1月14日單位淨值為2.84元，1月14日收盤市價為3.5元，30日平均NAV為2.97元，由於2元以下就會下市，淨值跌幅超過9成就需要每天公告淨值狀況，讓投資人了解。

證期局指出，若達下市門檻，也不會馬上下市有一定的流程。若期貨ETF達到最近30個營業日平均單位淨值低於2元的清算門檻，必須先報金管會核准終止期貨信託契約，再向證交所申請終止ETF上市，等取得證交所同意函後，依證交所下市規範辦理，尚須1到1.5個月期間開始可完成後續下市清算相關程序，且基金清算價值要依照基金清算基準日的單位淨值計算後分派予投資人。

(工商 )