仁寶宣布，新北市鶯歌國民小學14日啟用新落成的智能地墊體感教室，導入仁寶「Stampede互動式智能運動地墊」，由鶯歌國小校友、也是前仁寶副總經理兼現任金寶總經理陳威昌，自掏腰包購買捐贈給母校。

鶯歌國小的智能地墊體感教室地板建置著具備壓力感應器的運動地墊，體育老師只要在平板設定，就可以讓學生在4組地墊間進行敏捷、核心、平衡、反應等客製化訓練，校方表示，透過運動科技設備，能讓學生從運動中認識身體的強項與短處，進而強化體魄、建立信心，而且有別於傳統體育專項訓練，體感教室不僅能讓學生親身感受到科技與生活的結合，更能為學生的綜合體能扎下基礎，最重要的是不受晴雨天的干擾。

仁寶表示，鶯歌國小的智能地墊體感教室是該校學務在籌備的過程中向校友會提出需求，當時畢業五十年的校友陳威昌先生，也是現任金仁寶集團金寶公司總經理，得知後便馬上與校方聯繫，自掏腰包捐贈設備回饋母校，促成了這間功能教室的建置。

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